(cdm) «Una situazione decisamente fuori controllo». Così le opposizioni in consiglio regionale ( descrivono lo stato dell'arte della sanità alla prova della pandemia. E lamentano che la richiesta di sentire i dirigenti e i sindacati non è stata accolta. Il tema covid è stato al centro di molti question time ieri in consiglio regionale. A Simona Liguori (Cittadini) che sollecitava una certificazione più rapida della fine del periodo di isolamento, per i molti che devono rientrare al lavoro, l'assessore Riccardi ha risposto riconoscendo che «il sistema è sotto pressione («Per ogni contagiato bisogna raggiungere almeno 5-10 contatti»), ma che si stanno valutando nuovi strumenti per snellire l'iter. Intervenendo sulla richiesta della Fimmg per consentire anche ai medici di base di poter fare le certificazioni, Riccardi ha detto che «si esploreranno anche le possibilità di un coinvolgimento dei medici di medicina generale in base al quadro normativo esistente o con provvedimento regionale qualora possa essere sussistente una competenza regionale». A Mariagrazia Santoro (Pd) che ha chiesto lumi proprio sul sistema di tracciamento «in evidente difficoltà», Riccardi ha assicurato che tutti i dati sono stati trasmessi secondo le procedure. Secondo la consigliera «le cifre ballano»? L'assessore ha garantito che «il problema non dovrebbe più verificarsi» per quanto riguarda i test fatti dai laboratori privati. Quanto alla registrazione dei dati delle morti, in alcuni casi aggiornati con un ritardo «di settimane» come ha lamentato Santoro. Riccardi ha spiegato che questo si deve ai «tempi di aggiornamento dei diversi sistemi informativi».

