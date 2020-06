CERIMONIE E FLASH MOB

UDINE «Mandare a casa il Governo, richiedere interventi concreti per artigiani, commercianti, autonomi in difficoltà, accelerare sulle casse integrazioni, riformare la scuola. Sono stati questi i temi al centro del flash mob promosso anche a Udine ieri nell'ambito dell'iniziativa nazionale di mobilitazione lanciata dal centro-destra. Mascherine tricolori o aquile patriarchine, bandiere, cartelli e un servizio d'ordine per tenere distanziati i militanti, alla fine circa 400, provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia.

PROPOSTE E PROTESTA

«Il governo ascolti le nostre proposte che sono le stesse di chi è senza lavoro o ha sofferto duramente questa crisi» ha esordito il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, lanciando l'Inno di Mameli (non da tutti cantato). «Serve un confronto parlamentare come da richiamo del presidente della Repubblica Mattarella ha aggiunto - c'è un'Italia che protesta e chiede risposte, non Dpcm». Dai sostenitori del partito della Meloni agli alleati della Lega e di Forza Italia si è quindi srotolato un lungo striscione bianco, rosso e verde con il responsabile organizzativo dei salviniani Massimiliano Panizzut a coordinare la scenografia, per poi proseguire con gli appelli e le invettive. «Vogliamo essere molto vicini agli italiani che soffrono ha dichiarato Anna Maria Cisint, sindaco leghista di Monfalcone - abbiamo passato due mesi drammatici e ora da primi cittadini ci accorgiamo che mancano concretamente le risorse, molte categorie attendono risposte e il Governo non le sta dando».

CATEGORIE DIMENTICATE

Anche dalla segretaria regionale del Carroccio, Vannia Gava non sono mancate parole dure nei confronti dell'Esecutivo: «Ci sono categorie che non hanno ottenuto alcun beneficio dai decreti, né dal Cura Italia né dal Rilancio: hanno dimenticato le famiglie, mancando una pianificazione di ripresa dell'economia del Paese». Pure la scuola è finita nel mirino: «Giovedì arriverà in Parlamento la legge di riforma e sarà un grosso problema ha anticipato la collega deputata Aurelia Bubisutti una legge blindata con i nostri emendamenti che non sono stati accettati, manca il buonsenso».

TRICOLORI, NON ARANCIONI

Presente sul plateatico di piazza XX Settembre anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che ha respinto gli accostamenti tra le proteste del centrodestra e quelle dei gilet arancioni del generale Pappalardo: «Non è la stessa Italia, Pappalardo sta parlando di assemblea costituente ed è orientato a distruggere quello che c'è, noi vogliamo cambiare le cose attraverso le regole che la Costituzione ci ha dato, una opposizione fatta da proposte per migliorare la situazione«.

LA GIUNTA REGIONALE

Assente il governatore Fedriga, impegnato nelle celebrazioni di Redipuglia, a rappresentare la sua giunta presenti diversi assessori, da Fabio Scoccimarro a Barbara Zilli, che alla fine è la più dura: «Abbiamo bisogno di certezze e di legalità, occorre portare il paese al voto, basta ad inefficienze, promesse gonfiate, poca liquidità, c'è bisogno di certezze, di risposte, vogliamo ripartire e il Governo si faccia da parte».

COMUNISTI ANTI EURO

A poche centinaia di metri di distanza, in piazza Libertà, a protestare contro Conte e i suoi Ministri altri manifestanti, dall'estremo politico opposto. Una decina di aderenti al Partito Comunista, con cartelli e megafoni, hanno fatto sentire la loro voce. «Il 2 giugno è la Festa della Repubblica - ha dichiarato la referente regionale del movimento, Isabella Sartogo - della Repubblica nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro; ma oggi il lavoro non c'è e questo governo fintamente di sinistra ha promesso molte cose senza realizzarle. La cassa integrazione non è arrivata, le partite iva sono a secco eppure si dà 6,3 miliardi alla Fca che paga le tasse all'estero o si viene incontro ai Benetton che battono cassa».

IL PREFETTO

«Un 2 giugno solido, da questa drammatica esperienza che abbiamo vissuto ne esce un'Italia unita; siamo stati orgogliosi di avere queste responsabilità nella gestione dell'emergenza, abbiamo sperimentato una azione sinergica e i cittadini con grande intelligenza hanno risposto nel migliore dei modi, salvo alcune intemperanze», le parole del prefetto Valerio Valenti a margine della cerimonia ufficiale in piazza Libertà. Quanto alla gestione dei migranti con nuovi rintracci, «è un fenomeno storico epocale che verrà affrontato dalla Politica, noi cerchiamo di creare meno disagio possibile sia per chi arriva da situazioni drammatiche sia per i residenti del nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA