Cerimonia del tocco, l'ateneo saluta i nuovi ingressi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE Terza edizione oggi per la solenne e festosa Cerimonia del Tocco, organizzata dall'Università di Udine per dare un riconoscimento a chi, a vario titolo, ha raggiunto importanti traguardi professionali all'interno della comunità accademica.Dedicata ai nuovi professori ordinari, associati e ricercatori di provenienza sia interna, sia esterna, la partecipata cerimonia, svoltasi nell'aula del Polo economico di via Tomadini, è stata anche l'occasione per salutare 30 membri del personale docente (14) e tecnico-amministrativo (16) andati in...