«Cercherò sempre il perdono, ma so di non meritarlo»

L'ACCUSATOUDINE «I ricordi sono confusi ma chiedo scusa a tutti». Sono da poco passate le 11.30 di ieri mattina quando Francesco Mazzega prende la parola nell'aula B del tribunale di Udine. Lo fa rendendo spontanee dichiarazioni per manifestare «il dolore e la vergogna» che prova per quello che è successo e per chiedere scusa. Seduto al fianco dei suoi avvocati Annaleda Galluzzo e Federico Carnelutti, Mazzega aveva appena finito di ascoltare la requisitoria del pubblico ministero Letizia Puppa che ha chiesto per lui la condanna a 30 anni...