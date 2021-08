Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gli agenti della Polizia di Stato in forza al Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che coadiuvano quelli della Questura di Udine nei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto nella notte del 18 agosto due cittadini italiani, colti in flagranza del reato di tentato furto aggravato di un'autovettura.Verso le ore 1.30, transitando in via Carducci, gli agenti notavano all'interno di una Fiat Punto parcheggiata due uomini che...