IL CASO

UDINE Dopo la bufera di commenti e indignazione sl web, l'inchiesta. Dopo le foto pubblicate sui social dello slogan shock Centro stupri esibito sulle magliette indossate fuori da un ristorante della zona di San Daniele e riproposto alcuni giorni dopo sul cartellino della prenotazione di un tavolo in discoteca a Lignano, è scattata l'indagine della Polizia di Stato che sta cercando di far luce sull'accaduto. Sulle scelte fatte da un gruppo di sette giovani friulani, sta indagando infatti la Digos di Udine. Le ipotesi di reato sarebbero istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale. Sui social, infatti, c'è stato anche un botta e risposta con quanti contestavano la scelta di esibire quello slogan: un dialogo che è degenerato, con post di pessimo gusto sulle persone di colore e parole irriferibili verso le ragazze critiche. Per supportare le attività della Digos è stata coinvolta anche la Polizia postale. Da quanto si apprende, l'attività investigativa è solo all'inizio e mira a precisare eventuali responsabilità. Sul fronte amministrativo, è al vaglio la posizione del titolare della discoteca di Lignano. In questo filone, l'indagine potrebbe avere tempi più rapidi: il Questore, infatti, può disporre, se lo ritiene necessario, la chiusura del locale.

ASSOCIAZIONE

Non esclude una segnalazione alla Procura neppure Rosi Toffano, presidente dell'associazione Zerosutre, che si batte contro la violenza sulle donne, nonché vicepresidente della commissione regionale pari opportunità: «Stiamo valutando se ci sono gli estremi per fare una segnalazione alla Procura come associazione, perché accerti se ci sono ipotesi di reato» sostiene Toffano. «Abbiamo appreso dell'indagine avviata dalla Polizia: procediamo comunque, facciamo da stimolo. Certe cose non possono essere passate sotto silenzio. Sono fatti gravissimi». Dello stesso avviso la coordinatrice regionale Donne democratiche del Fvg, Cinzia Del Torre, che ha fatto sapere che sta «valutando di presentare una denuncia per apologia di reato, ma sarebbe importante farlo insieme ad altre donne e associazioni femminili o centri anti-violenza. Di fronte a simili fatti serve una mobilitazione collettiva». Per Del Torre «non è una ragazzata, sono giovani, ma adulti. Hanno la patente di guida e ed il diritto di voto. Quello che hanno fatto è molto grave». Secondo lei «non hanno alcun diritto alla riservatezza, che spetta invece alle vittime di violenza». La presidente della commissione regionale pari opportunità Dusi Marcolin condanna il gesto dei ragazzi: «Si deve imparare a non tollerare, a non derubricare a ragazzate questi gesti. Quanto accaduto è davvero inammissibile».

DISCOTECA

Al vaglio degli inquirenti, dal punto di vista amministrativo, anche la posizione della discoteca Kursaal di Lignano. Ma il locale si difende, per bocca del legale Vincenzo Cinque: «Ci sentiamo parte offesa e ci saranno azioni risarcitorie per i danni, anche d'immagine, subiti dal locale - sostiene -. Non siamo in grado di dire chi materialmente abbia fatto quella scritta sul cartellino di prenotazione del tavolo in discoteca, ma stiamo cercando di capirlo. Si è trattato di una bravata di pessimo gusto di ragazzini, ma non deve andarci di mezzo un locale che dà lavoro a tante persone», dice Cinque. L'avvocato rammenta, come aveva già fatto il titolare della discoteca, che «le foto con i ragazzi che indossano le t-shirt dello scandalo non sono state scattate al Kursaal».

LE REAZIONI

Il sindaco di San Daniele Pietro Valent non ha parole per definire l'accaduto. «Un gesto da condannare. Dobbiamo puntare sul lavoro educativo. C'è bisogno che gli adulti facciano squadra e diano l'esempio ai giovani. Io sono padre di una figlia 14enne e, personalmente, dico che messaggi del genere mi indignano anche da padre e da uomo, oltre che da primo cittadino. Auspico un confronto sereno con i ragazzi, se lo vorranno». Di «una vicenda inaccettabile» parla anche il sindaco di Lignano Luca Fanotto. La parlamentare Pd Debora Serracchiani si chiede se «stiamo forse sottovalutando segnali inquietanti che ci arrivano dalla pancia della nostra società». Luca Sut (M5S) rileva che «a balzare all'occhio è sicuramente una deplorevole cultura sessista».

Camilla De Mori

