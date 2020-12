LA CITTÀ CHE CAMBIA

UDINE «Un passo avanti e due indietro»: il Comitato Autostoppisti definisce striminzita la nuova area pedonale decisa dalla giunta Fontanini. Bene, secondo il gruppo che aveva promosso un referendum sul tema, la pedonalizzazione di via Mercatovecchio, la scelta di chiudere i varchi con barriere mobili e il controllo degli accessi tramite telecamere così come la previsione di area pedonale, ztl e zona a traffico pedonale privilegiato (zpp) per regolare il diverso grado di presenza di auto nelle diverse zone della città «che, però, ha senso è la specifica - solo se applicato su un'area vasta e se dialoga efficacemente con un diverso impianto di mobilità». Il Comitato, però, rileva anche diversi punti dolenti: «Il centro pedonale non è sufficientemente ampio, continuo e omogeneo e rischia di creare delle situazioni di grave congestione e di sosta selvaggia nella sua prima prossimità è il commento - Via Stringher, che oggi per una parte è di fatto pedonale, torna integralmente a libera circolazione di auto (zpp) mentre piazza Duomo viene riconfermata con funzione di parcheggio. E ancora via Savorgnana non viene sottoposta a limiti: a fronte del passo carraio del Palazzo Eden si opta per una zpp invece che, almeno, una ztl. Infine, Piazza Libertà, Piazza Marconi e Piazza San Cristoforo sono qualificate come ztl. In conclusione, dopo due anni e mezzo di annunci e sperimentazioni, sostanzialmente viene cristallizzata la situazione di fatto: non è sufficiente. Per esprimere un giudizio completo, è necessario però capire come l'area si relazioni con quelle adiacenti e quali siano gli interventi che si metteranno in campo in tema di mobilità. Per questo è la conclusione -, la proposta che avevamo presentato riguardava tutta l'area entro il ring cittadino. Sottolineiamo inoltre l'importanza di un approccio che preveda dialogo e confronto: il tavolo di lavoro sulla mobilità è stato riunito una volta nel 2019 e una del 2020».

TRASPORTI PUBBLICI

Maggioranza e opposizione assieme, per trovare una soluzione sui trasporti scolastici: Giovanni Govetto (Fi) e Federico Pirone (Innovare) hanno presentato una mozione congiunta chiedendo alla giunta e al sindaco di spingere, al tavolo istituito presso la Prefettura di Udine e presso la Regione, affinché venga predisposto un piano di potenziamento e rafforzamento del sistema del trasporto scolastico e di gestione degli assembramenti durante i percorsi verso la scuola, in vista della ripresa delle attività didattiche a gennaio. «Il problema dicono -, non è dentro le scuole, ma fuori. È francamente inammissibile che si rischi di compromettere nuovamente un diritto fondamentale come quello dell'istruzione a causa dell'inadeguatezza, per questa straordinaria fase, dei trasporti».

MALUMORI NEL CENTRODESTRA

C'è mal di pancia, tra i consiglieri di maggioranza, per la vicenda della nuova pasticceria Dusci, sanzionata giovedì dalla Polizia locale, un'ora dopo essere stata inaugurata alla presenza dello stesso sindaco. A causa della mancanza del cartello indicante la capienza massima, al locale è stata comminata una multa (già pagata) e la chiusura per tre giorni. Uno zelo che a diversi consiglieri è parso eccessivo. «A Udine c'è chi pensa di fare lo sceriffo e ha comportamenti esagerati e persecutori nei confronti dei commercianti, più volte ho segnalato a chi di dovere questi atteggiamenti ha commentato Michele Zanolla (Progetto Fvg) - Prendo completamente le distanze da questo soggetto e ribadisco che la nostra civica che sta dalla parte delle partite iva, soprattutto in un momento difficile come questo».

Molto critico anche il vicecapogruppo di Fdi, Antonio Pittioni, che sui social ha messo a confronto quanto accaduto con la rissa in Borgo Stazione: «Non ci simo ha detto - Io e altri miei colleghi da oltre un anno chiediamo il presidio h24 del quartiere delle Magnolie. Ma lo sceriffo predilige prendersela con le partite iva. Gli piace vincere facile. Io non ci sto più».

Alessia Pilotto

