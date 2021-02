(cdm) La richiesta di incontro dei gestori dei locali ribelli a Prefettura, Regione e Questura non cade nel vuoto. Come dice il prefetto vicario Gloria Allegretto «interesseremo le associazioni di categoria ma le norme vanno rispettate. Prevale la salute. Forse la Regione prenderà iniziative nel senso di ascoltare queste persone. Per noi la questione è abbastanza netta. Ci sono delle norme restrittive. Se poi la situazione dovesse migliorare è chiaro che ci saranno delle modifiche». Le manifestazioni, comunque, assicura, «si sono svolte tranquillamente, ma lo sapevamo. Sono stati disposti servizi a cui ha partecipato anche la Polizia locale. C'è sempre un occhio di attenzione quando ci sono delle manifestazioni e di questi tempi di più per evitare assembramenti. Ma erano abbastanza dichiaratamente tranquille». No comment sui locali e le strade del centro presi d'assalto: «Non mi sento di commentare. La socialità in questo momento evidentemente ha prevalso». Anche secondo l'assessore regionale Sergio Bini, «se ci sono delle regole vanno rispettate e devono valere per tutti. Capisco la sofferenza e le difficoltà della categoria, ma ribadisco che se qualcuno fa protocolli e decide di chiudere non lo fa a cuor leggero. Lo fa perché deve farlo. La sicurezza prima di tutto. Torneremo a intervenire con la terza tranche di ristori. Ma le regole vanno rispettate». Alle Partite Iva cosa risponde Bini? «Che devono essere considerate il vero motore del nostro Paese e come tali vanno aiutate e va permesso loro di poter competere almeno alla pari con i loro competitor in altri Paesi».

