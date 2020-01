Centro islamico, dopo le tensioni è il momento del bilancio

L'APPUNTAMENTO

PORDENONE Sarà un'assemblea fiume in cui dare conto di circa 200 pagine di conti economici, in particolare dei dieci anni di mutuo per l'acquisto dell'attuale capannone in Comina sede del Centro islamico: è confermata per sabato 25 gennaio, alle 15, l'assemblea dei soci dell'associazione islamica di Pordenone. Un appuntamento atteso da tutta la comunità dopo le fratture che nelle scorse settimane hanno portato anche a scontri molto duri. In tutti questi anni «abbiamo dichiarato entrate e uscite, segnandole ogni mese e rendicontandole una volta l'anno. I risultati li abbiamo sempre comunicati ai membri della comunità nella grande festa che chiude il Ramadan. Ora abbiamo accumulato tutte le annualità e daremo una risposta complessiva», spiega Abdellah Ben Driss, vicepresidente dell'associazione. Da otto mesi l'associazione degli islamici pordenonesi ha estinto il mutuo decennale di circa 700mila euro divenendo proprietaria dell'immobile.

«Nei prossimi mesi dovremo affrontare altre spese molto importanti per lavori alla struttura, tra cui il tetto da rifare e il fotovoltaico» precisa Ben Driss. Nel frattempo la comunità islamica cerca di trovare una nuova serenità, e all'orizzonte si profila il ritorno di Mohammed Ouatik, già imam nonché presidente del Centro islamico, che nel 2013 aveva lasciato l'Italia. La possibilità di un suo rientro è emersa venerdì durante la preghiera al Centro islamico, guidata dallo stesso Ouatik che «ha risposto che ritornerà a Pordenone dopo aver sistemato delle cose in Francia, dove si era trasferito», annuncia Ben Driss. L'assemblea di presa visione e di eventuale approvazione del conto economico era una delle ragioni del contrasto che ha spaccato una parte del direttivo della moschea e dell'ex imam Mohamed Hosny licenziato il 31 dicembre e ora al centro di indagini della Procura per violazione di domicilio, violenza privata e oltraggio a pubblico ufficiale. Hosny sarà ascoltato giovedì dal giudice, quando darà motivazioni sulle ipotesi di reato che gli vengono contestate.

«Il 2 gennaio non ho ricevuto né firmato licenziamento, l'ho ricevuto ufficialmente alcuni giorni dopo, quando ho accettato e smesso di guidare la preghiera. Prima andavo a fare la preghiera in fondo come tutti - si difende Hosny - Il 2 gennaio e mentre stavo parlando con la pattuglia che avevo chiamato dopo un'aggressione verbale da alcuni di quel gruppo ho risposto che non mi vogliono perché non accettato la mancata trasparenza sui bilanci e altre cose. Ho parlato sempre con rispetto della polizia. I problemi erano tra me e un gruppo di fedeli dentro il centro che pretendevano una religione che parla solo arabo ed emargina gli altri fedeli di origine non araba».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA