L'ESECUZIONE

UDINE La data per l'asta dell'albergo e del centro congresso di via Masieri a Udine, a valle della procedura di esecuzione immobiliare 312/2016, era già stata fissata per il 10 giugno, con un prezzo base di oltre tre milioni per i due immobili, cui vanno aggiunti i 174mila euro per la porzione di fabbricato già adibita a sede di istituto di credito di via Tellini. Poi, però, a causa della pandemia, l'asta è stata rinviata, probabilmente all'autunno. Ma prima di allora, la Som Gestioni Immobiliari, proprietaria dell'Executive Hotel, dopo una vicenda che si trascina dal 2007, fra rate e affitti non pagati, contenziosi e pronunciamenti, spera di riuscire a «ristrutturare il debito. Stiamo trattando», spiega Stefania Caponetti, preposto dell'attività della Som Gestioni Immobiliari, di cui è amministratore il padre Claudio Caponetti. «Ad oggi spiega in una nota l'albergo è stato rimesso in piena attività ed è costantemente in crescita». Insomma, aggiunge Stefania Caponetti, dopo tanti sforzi fatti per far ripartire l'hotel, «fino al giorno prima dell'asta, siamo ancora in grado di trattare. Visto che l'asta è stata rinviata, pare a settembre, aspettiamo che si rinormalizzi tutto in Italia, poi vedremo cosa possiamo fare».

L'IMMOBILE

Al centro della vicenda, il centro congressi di via Tellini (2.034 metri quadri, con un piano interrato e tre fuori terra), l'albergo di via Masieri (3.866 metri quadri, con 4 piani fuori terra e un interrato) e la porzione di fabbricato di via Tellini (257,9 metri quadri). Per i primi due (hotel e centro congressi, di cui andrebbero all'asta solo gli immobili) il valore fissato è di 3,090 milioni mentre per l'altra unità è di 174mila euro, come si legge nell'avviso del Tribunale di Udine, redatto dall'avvocato Monica De Cecco, delegato alle operazioni di vendita (assieme al notaio Matteo Mattioni) dal giudice dell'esecuzione, che l'8 marzo 2019, aveva ordinato la vendita senza incanto del compendio immobiliare pignorato, fissando come termine massimo l'8 marzo 2021 per il compimento delle operazioni delegate.

LA VICENDA

I Caponetti in una nota articolata ricostruiscono dal loro punto di vista la vicenda, cominciata nel 2007, quando la loro società aveva stipulato un mutuo con una banca per l'acquisto dell'hotel «oltre ad un investimento proprio e all'accollo del mutuo» con un'altra banca, già esistente sul centro congressi. Poi, scrivono, «la crisi non ci ha consentito di poter pagare regolarmente le rate di mutuo». Nel 2010 è arrivato l'atto di precetto e poi il pignoramento. Ma la società aveva tentato «un piano di rientro in virtù del fatto che era riuscita ad affittare il ramo d'azienda dell'albergo ad una società». Così «è riuscita sempre a rinviare la richiesta di vendita immobiliare fino a giugno 2015». Ma dopo un anno la società affittuaria «non ha più onorato regolarmente i suoi impegni economici verso la Som G.I.», che quindi «non ha potuto assolvere gli impegni presi» con le banche. È seguito un contenzioso con l'affittuario, al termine del quale «la Som G.I. è riuscita a riprendere l'albergo il 31 agosto 2016, dopo la sentenza del 15 febbraio 2016». E «abbiamo rimesso in piedi l'hotel: nel 2017 siamo risorti dalle ceneri». Ma una delle due banche aveva già avviato la procedura di pignoramento, in cui si è inserita la seconda, che in seguito ha ceduto il credito a una società veneta. La Som G.I. a sua volta ha avviato un'azione nei confronti dei due istituti («A tutt'oggi siamo in attesa degli esiti», sostiene Stefania Caponetti). «È seguita un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione per 300 giorni». E così si è arrivati all'ultimo atto. Ma i Caponetti sperano ancora di «rimettere in bonis la questione».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

