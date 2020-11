Templi dello shopping a prova di covid. Secondo le indicazioni dell'Iss, Labiotest ha messo in atto per il centro commerciale Città Fiera un protocollo condiviso di attività di sanificazione e di monitoraggio all'interno del centro commerciale. Il progetto nel suo complesso è stato fortemente voluto dagli imprenditori Antonio Maria Bardelli e Adriano Luci, con l'obiettivo di sistematizzare un protocollo standard di interventi di sanificazione in una struttura commerciale di grandi dimensioni e di elevata complessità. Il protocollo - viene chiarito in una nota - prevede l'utilizzo di soluzioni certificate con Pmc (presidi medico chirurgici) sulle superfici e filtri con funzione biocida per il trattamento dell'aria che alimenta gli spazi comuni del centro. L'attività investe tutto il centro, dagli ingressi dotati di tappeti disinfettanti, ai pavimenti delle gallerie e dei bagni costantemente trattati con presidi medico chirurgici, a tutte le altre superfici ad alta frequenza (wc, lavandini, corrimano, maniglie) sono disinfettati con prodotti a base alcolica al 70%. Per quanto riguarda l'aria indoor tutte le unità di trattamento sono periodicamente disinfettate e tutti i filtri sono stati sostituiti con particolari unità filtranti. In questo modo l'aria immessa nelle gallerie risulta costantemente trattata e sanificata. Per monitorare la situazione sono stati effettuati dei test. «Tutti i test effettuati, sia sulle superfici dell'area centro commerciale, che all'interno delle Uta hanno evidenziato risultati molto buoni e un elevato mantenimento dei risultati dell'attività di sanificazione».

