Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRAFFICO IN CENTROUDINE Più stalli e ampliamento degli orari per il carico e scarico delle merci, e circolari (possibilmente elettriche) che lambiscono via Mercatovecchio a nord e a sud, ma sulle deroghe all'area pedonale il vicesindaco Loris Michelini è decisamente più cauto: «Ci sono sicuramente delle esigenze particolari ha risposto ieri alle istanze di associazioni di categoria e di consumatori -, ma dovremo fare delle scelte: io...