Centri per l'impiego, Rosolen annuncia: «Servizio essenziale, daremo più fondi»

L'ANALISIUDINE Quasi 121mila prestazioni erogate, oltre 20mila laboratori e 3.200 tirocini attuati dal 2018 per un totale di 35.404 utenti. Sono i numeri dei Centri per l'impiego (Cpi) del Friuli Venezia Giulia resi noti ieri mattina a Trieste dall'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen che ha parlato di «centralità di un servizio essenziale che la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di mantenere pubblico e di rafforzare in maniera rilevante» attraverso 73 assunzioni (categorie C e D), a partire dal prossimo ottobre, delle quali...