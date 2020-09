SALUTE

UDINE Servono strutture di isolamento e, se nessuno le vuole vicino a casa, sarà la Regione a «prendere la decisione con forza». Il messaggio arriva dal vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi che ieri è intervenuto a Udine per la presentazione del piano pandemico dell'AsuFc. «In questa parte della seconda fase emergono tre elementi: l'aumento dell'età dei positivi, la riduzione dei casi di importazione rispetto allo sviluppo interno e la crescita dei sintomatici rispetto agli asintomatici. La macchina dell'emergenza non si è mai fermata e siamo pronti ad affrontare una eventuale recrudescenza. Per ora la domanda sanitaria è contenuta: 18 ricoveri nelle infettive e 6 nelle intensive, ma è evidente che con l'aumento del contagio possiamo prevedere che la domanda ospedaliera cresca. I ricoveri non dovranno essere concentrati su Udine, come accaduto per scelta regionale all'inizio: si apriranno posti prima su Trieste, poi nell'area di Pordenone». A preoccupare la Regione, però, è il nodo delle strutture di isolamento, legata anche ai migranti: «La soluzione di via Pozzuolo non piaceva nemmeno a noi ha detto Riccardi -. Tutti speriamo che il contagio non presenti una domanda ospedaliera rilevante e quindi possa essere garantita in strutture di isolamento con le Usca. Queste strutture, però, vanno organizzate in sicurezza: c'è chi può fare isolamento a casa e chi no, e, poi, ci devono essere strutture che guidino il percorso dalla positività alla negatività, individuate dal Dipartimento di Prevenzione. Vedo che fanno venire il mal di pancia perché nessuno le vuole vicino casa, ma noi stiamo guidando un'emergenza: se questi mal di pancia persistono, dovremo prendere una decisione con forza. Mi assumo la responsabilità politica di consentire al sistema di fare le scelte indispensabili per tutelare la salute della popolazione».

IL PIANO

La Regione ha redatto un piano operativo. «Abbiamo messo a sistema tutte le pratiche utilizzate in passato ha spiegato il direttore generale dell'AsuFc, Massimo Braganti -, riaggiornando le procedure in base alle evidenze scientifiche, alle conoscenze e alla raccolta dei documenti. Elementi che hanno permesso di creare una sorta di vademecum». «La flessibilità strutturale e organizzativa è stato un elemento chiave per fronteggiare la prima fase. Per questo, il piano comprende una base strutturata per qualsiasi emergenza, indipendentemente dal fattore infettivo, e una parte più dinamica declinata appositamente per il Covid». «Al momento ha detto Braganti -, la situazione è sotto controllo. Abbiamo disponibilità di posti in terapia infettiva e in quella intensiva e un ulteriore reparto chiuso e pronto ad essere riattivato. Siamo in grado di processare tamponi con punte anche di oltre 2500 in una giornata. L'elemento importante, però, è l'attenzione da parte di tutti perché ancora non siamo fuori». Particolare attenzione viene posta alla scuola: «Per ora ha detto Riccardi -, ci sta dando contagi, ma non domanda sanitaria. Mi sento di dire, comunque, che nei percorsi sanitari dei ragazzi, le soluzioni e le certificazioni devono essere date da un medico». Altro tema caldo, quello dell'influenza: «Ci stiamo organizzando cercando ulteriori spazi per permettere ai cittadini di accedere sia alla vaccinazione sia ai tamponi in sicurezza», ha concluso Braganti. I numeri aggiornati, da inizio pandemia al 21 settembre, dicono che in Fvg i casi positivi sono 4390, con quasi 382mila tamponi effettuati; l'età mediana è di 54 anni; i decessi sono stati 350 (di cui 166 nelle residenze protette) con una letalità dell'8% rispetto all'11 della media italiana. I ricoverati sono stati 166 in terapia intensiva e 942 in altri reparti. Nell'area di riferimento dell'AsuFc, i tamponi effettuati sono stati 174.415 e 64mila le persone testate, con 1435 positivi (di cui il 14,3% nelle residenze per anziani) e 77 decessi (di cui 53 nelle Rsa) mentre sono stati 71 i ricoverati in terapia intensiva e 383 quelli in altri reparti.

Alessia Pilotto

