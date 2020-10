IL SERVIZIO

UDINE Tempo di bilanci per il Centro di ascolto e consulenza delle donne, attivo dal 1998, e lo Spazio ascolto uomo del Comune di Tavagnacco. Nel primo semestre del 2020 sono state 77 le persone che si sono rivolte al Centro, 69 donne e 8 uomini, per un totale di 194 accessi. La maggior parte degli utenti dei vari servizi risiede nel Comune di Tavagnacco. Le donne che si sono avvalse della psicoterapia hanno un'età compresa fra i 40-50 anni (28,21%) e i 50-60 anni (33,33%). L'età degli uomini è compresa fra 50-60 anni (50%) e i 40-50 (37,5%).

Dpo l'interruzione dovuta all'emergenza coronavirus e la sospensione estiva, da fine agosto sono ripresi in presenza i servizi gestiti dalla Cooperativa Aracon di Udine. Per circa due mesi, dopo un'iniziale chiusura del Centro, i servizi sono stati riprogettati con attività a distanza e sedute di consulenza on line attraverso videochiamate o in modalità telefonica. Tale modalità è stata inizialmente accolta positivamente da una parte degli utenti, altri invece hanno preferito sospendere il percorso iniziato, in quanto non si sentivano a loro agio o non trovavano comodo questo canale comunicativo. I servizi si rivolgono a uomini e donne maggiorenni residenti nei Comuni aderenti al Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Friuli Centrale (Tavagnacco, Udine, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Pagnacco, Martignacco, Campoformido). Si accede su appuntamento chiamando il numero 0432.575538, scrivendo una mail agli indirizzi centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it oppure spazio.uomo@comune.tavagnacco.ud.it o ancora recandosi presso la segreteria del Centro di Ascolto in orario di apertura al pubblico. «Il Centro rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello per il Comune di Tavagnacco commenta l'Assessore Ornella Comuzzo - in quanto da oltre vent anni offre sostegno e promozione del benessere in ambito personale e familiare».

