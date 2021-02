IL DEBUTTO

UDINE Un assalto alla diligenza. Fra telefoni roventi e risposte mancate, sistemi informatici sotto stress e agende a singhiozzo. È andato in scena così il debutto delle prenotazioni per i vaccini agli over 80. C'è chi (spesso figli o nipoti pazienti) si è attaccato alla cornetta per tutta la mattina cercando disperatamente di prendere la linea con il Centro unico di prenotazione. C'è chi, al Cup aziendale, ci è andato di persona, per sentirsi dire, verso l'ora di pranzo all'ospedale di Udine, che in provincia non era più possibile, come racconta, salvo poi scoprire da un amico che un'ora dopo la situazione si era sbloccata. E c'è chi, come una cittadina del Cividalese, telefono alla mano, conta «103 telefonate al Cup» senza successo: «Poi sono andata fisicamente nella farmacia del paese e ho combinato un appuntamento fra 17 giorni grazie alla disponibilità del professionista». Insomma, «un'odissea finita bene».

IL DIRETTORE

Ma tranquilli, ci sarà posto per tutti, assicura il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti. «Non abbiamo fatto in tempo ad aprire le prenotazioni, che la prima settimana di inoculazioni è stata completamente riempita. I primi 4mila posti sono già stati coperti. Stiamo già assicurando le settimane successive - diceva nel pomeriggio . Ma vorrei tranquillizzare le persone, che procederemo nei confronti di tutti. Non è che, persa questa occasione, non potranno più prenotarsi. Ci sarà ancora la possibilità. In particolare, gli anziani che sono in assistenza domiciliare, qualche migliaio di persone, saranno contattati dal Distretto: non è necessario che si faccaiano fare l'autorizzazione dal medico. Saranno trattati a casa loro e saranno contattati dal Distretto di riferimento». Braganti tiene molto a rassicurare gli over 80 e i loro familiari: «Ad oggi abbiamo un limite, una quantità di vaccini che abbiamo ricevuto come consegne e che stiamo gestendo. Stiamo organizzando le squadre di vaccinazione su tutto il territorio. Non opereremo solo su Udine e Tolmezzo, ma anche sugli altri presidi». E la carenza di personale per fare materialmente i vaccini, lamentata dai sindacati? «Stiamo mettendo a disposizione il personale dei distretti. Non ci sono stati tanti arrivi (con i bandi commissariali ndr), ma cerchiamo di massimizzare il più possibile. Stiamo organizzando qualcosa come 12-13 punti di erogazione in contemporanea».

LE REAZIONI

«Va bene, apriamo le agende per le vaccinazioni. Ma vorremmo capire con quale personale si intende procedere alla somministrazione del siero anti-covid - affonda Massimo Vidotto, segretario Rsu Asufc - e se danno per scontato che tutti i dipendenti debbano fare ore in eccedenza, quando per il 2020 dobbiamo ancora capire che soldi gli daranno». Difatti, prosegue Vidotto, «ci sono dipendenti che rinunciano a fare i tamponi all'ente Fiera perché sono sfiniti». Critico anche Andrea Traunero (Cgil): «C'è stato l'assalto alle prenotazioni che si poteva immaginare. So che molti già al mattino non hanno trovato un posto disponibile. Non c'è ancora chiarezza sul piano vaccinazione, nonostante avessimo chiesto più certezze da dicembre». Secondo Mariagrazia Santoro (Pd) «l'intervento che la Regione ha pensato sulle persone con fragilità e disabilità che non abbiano 80 anni lascia troppe perplessità su modalità e tempi. Solo pochi giorni fa il commissario Arcuri ha chiarito che questa categoria di persone sarebbe dovuta rientrare nella prima fase ma alle singole Regioni spetta il compito di recepire queste indicazioni». In Lazio è successo, «perché non è possibile farlo anche in Fvg?», si chiede Santoro, che sollecita una corsia preferenziale anche per i caregiver. Non è mancata poi la voce critica di Walter Zalukar (Misto): «Come da copione - sostiene - in pochi minuti l'intero sistema informatico è andato in tilt». Zalukar chiede di rafforzare il personale, coinvolgere i medici di base nella selezione di pazienti con particolari fragilità, adeguare la dotazione tecnologica, elaborare un criterio scaglionato in ordine alfabetico con randomizzazione delle prenotazioni.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA