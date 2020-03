LA SITUAZIONE

UDINE Quasi 100 casi in più in 48 ore. Il Friuli Venezia Giulia paga forse lo scotto della leggerezza che ha preceduto il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dell'11 marzo. Aperitivi nei locali, impianti sciistici affollati, cene al ristorante potrebbero aver fatto crescere il contagio. E i numeri sono destinati ad aumentare dato che l'effetto del tutti a casa si vedrà soltanto tra una decina di giorni e oltre. Salgono a 301 i casi positivi al Covid-19 in regione, 44 in più in un solo giorno e aumentano anche i decessi. «Con i tre di ieri i morti sono 13: 1 a Pordenone, 2 nell'area Udinese e 10 a Trieste», fa sapere il vicegovernatore Riccardo Riccardi. I deceduti, tutti con pluripatologie, sono 8 donne e 5 uomini, quasi tutti over 80. Le persone guarite sono 17 a fronte di 77 ricoverati nei reparti di malattie infettive. Stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (11) negli ospedali della regione. Finora sono stati effettuati 3.376 tamponi, di cui 596 sono in corso di analisi.

Assunzioni in tempi record. L'Agenzia regionale di coordinamento per la salute ha pubblicato una serie di bandi per reclutare personale per far fronte all'emergenza Covid-19. A comunicarlo sono il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga e il vice con delega alla salute Riccardo Riccardi: i bandi, aperti per tutto il tempo dell'emergenza, non prevedono scadenza e riguardano professionisti non assunti nel servizio sanitario, anche in quiescenza. Chiamata alle armi per medici delle specialità di anestesia e rianimazione, malattie dell'apparato respiratorio, medicina interna, d'accettazione e d'urgenza, malattie infettive, geriatria, radiologia e igiene epidemiologia e sanità pubblica, ma anche medici privi del titolo di specializzazione e tecnici, operatori sociosanitari. In arrivo anche 357 infermieri, oltre ai 545 già assegnati a febbraio.

«Per aver informazioni i cittadini stanno ricorrendo sempre di più al numero verde dedicato all'emergenza coronavirus attivato dalla Protezione civile (800 500 300), che solo nella giornata di giovedì ha ricevuto 4.064 contatti, piuttosto che al Nue 112 (3.639 chiamate nella stessa giornata), al quale è corretto rivolgersi in caso di reale emergenza afferma Riccardi -. Ciò dimostra sia l'utilità del servizio che la presa di coscienza delle persone, che colgono la differenza tra le chiamate di emergenza e quelle da indirizzare al numero verde». Nella sala operativa è stata costituita un'isola di risposta con personale proveniente dal mondo della sanità che costituisce una barriera per evitare l'intasamento delle linee di emergenza verso il 118 e si sta pensando anche di utilizzare quota parte delle linee riservate ai numeri 112-113-115, attualmente scariche per ovvi motivi.

«Pare che la fornitura di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale si stia regolarizzando, anche se la loro distribuzione all'interno delle strutture viene centellinata. È questo, adesso, a creare tensione e incertezza tra i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario, perché temono che la disponibilità possa venire meno». I sindacati del lavoro pubblico sintetizzano così la situazione riguardo alle dotazioni per i lavoratori della sanità e dell'assistenza in regione. «È positivo dichiarano i segretari regionali Orietta Olivo (Fp-Cgil), Massimo Bevilacqua (Cisl-Fp) e Luciano Bressan (Uil-Fpl) - che la Giunta regionale faccia pressioni a livello nazionale perché vengano risolte tutte le criticità. È fondamentale infatti che i lavoratori si sentano protetti anche per quanto riguarda i prossimi giorni».

