MIGRANTI

OSOPPO Gli agenti della Polizia li tenevano sott'occhio da tempo, dai precedenti rintracci avvenuti tra novembre e dicembre 2019. Nel corso della notte tra domenica e lunedì dopo aver ricevuto alcune indicazioni che poteva esserci un nuovo arrivo di clandestini, la Squadra mobile del capoluogo friulano si è quindi organizzata per tenergli la trappola e così è stato. Sono tre i passeur finiti in manette grazie all'operazione andata in scena ieri tra i comuni di Osoppo e Buja, all'uscita del casello autostradale della A23 di Gemona del Friuli. Stavano trasportando oltre un centinaio di clandestini, di diverse età e nazionalità, tutti stipati all'interno di un camion, affiancato da altri due mezzi pesanti: un furgone e un autoarticolato che fungevano da staffette.

IL BLITZ

I poliziotti si erano appostati con più pattuglie lungo la strada ex provinciale 49 Osovana, nel tratto che dall'uscita dell'autostrada conduce alla zona industriale di Rivoli di Osoppo e poi verso Buja. Inizialmente hanno individuato un furgone che era appostato nello spiazzo di un distributore di benzina e poi, poco più a sud, un autoarticolato in sosta nella rotonda che conduce all'area industriale. Altri agenti impegnati nei controlli dei mezzi in uscita dal casello hanno scorto in lontananza un tir marchiato già visto in precedenti indagini sulla tratta di richiedenti asilo e a quel punto è scattato il fermo multiplo con la scoperta poi dei migranti parte all'interno del cassone mentre altri, probabilmente scaricati in precedenza, che stavano camminando tra i prati e le stradine della zona, tra Colloredo di Monte Albano, Buja e Osoppo. Si tratta di persone di varie nazionalità (pakistani, bengalesi, afghani, nepalesi ed etiopi), tra loro anche 11 donne; sono state notati mentre stavano camminando a piccoli gruppi lungo la strada. Altri otto sono stati rintracciati in mattinata dai Carabinieri in paese a Buja e a Pagnacco. Tutti sono stati poi trasferiti all'ex caserma Cavarzerani per le procedure di identificazione, il triage sanitario e la successiva quarantena mentre due, in precarie condizioni di salute, con problemi a deambulare, sono stati trasferiti per le cure all'ospedale di San Daniele del Friuli.

GLI SPOSTAMENTI

Complessivamente oltre un centinaio i rintracci complessivi ha spiegato nel pomeriggio di ieri il dirigente della Squadra Mobile e vicequestore Massimiliano Ortolan che ha coordinato le operazioni in stretto contatto con la Procura di Udine, partite come detto dagli episodi dei due grandi rintracci di clandestini dei mesi scorsi avvenuti in Friuli. Da quanto abbiamo ricostruito l'arrivo dei tre mezzi pesanti è avvenuto sicuramente dal casello di Villesse in A4 con direzione nord verso Gemona ha specificato quindi qui sono usciti dall'autostrada per cercare una zona isolata dove scaricare i profughi, utilizzando la strategia delle staffette già messo in pratica in precedenti trasporti illegali per cercare di evitare i controlli. Ipotizziamo che siano entrati in Italia dal valico di Gorizia, risalendo la rotta balcanica. In manette sono finiti un autotrasportatore sloveno e due bosniaci, ovvero i tre conducenti dei mezzi pesanti che sono stati quindi trasferiti in carcere e dovranno rispondere ora di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni e potrebbe portare a nuovi sviluppi.

