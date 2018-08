Censimento L'Uti cerca rilevatori statistici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SELEZIONETOLMEZZO L'UTI della Carnia ricerca rilevatori statistici per l'anno 2018. È online sul sito dell'ente l'avviso di selezione pubblica per la creazione di un albo comunale di rilevatori, che permetterà di svolgere il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dei 24 comuni del territorio dell'Unione. Censire la popolazione e le abitazioni è un obbligo di legge e la Riforma degli enti locali del Friuli (L.r. 26/2014) prevede che sia l'Uti a occuparsene. Per sopperire al compito, a fine maggio l'Uti ha istituito...