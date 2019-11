CENA PROVINCIALE PORDENONE Alla festa della Lega pordenonese arriva la telefonata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENA PROVINCIALEPORDENONE Alla festa della Lega pordenonese arriva la telefonata del leader Mattteo Salvini: «Non mollate». Si sono ritrovati in 350 venerdì sera alla Stella di Sedrano di San Quirino. Accanto alla parlamentare (e commissario regionale della Lega) Vannia Gava il vicesegretario federale Andrea Crippa e il governatore Fvg Massimiliano Fedriga. Gava ha sottolineato come il lavoro degli amministratori locali e dei consiglieri regionali stia portando i primi risultati «come lo sconto sul trasporto pubblico locale per gli...