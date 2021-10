Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAUDINE Non sono mancate le polemiche dopo l'assemblea di Net. Il segretario provinciale del Pd Roberto Pascolat ha parlato di «un'occasione persa per la città di Udine di essere guida per tutto il Friuli. Invece di ascoltare i sindaci del territorio, Fontanini si fa il suo Cda: è un altro esempio di come l'attuale governo di Udine e della Regione a guida centrodestra siano un danno per un territorio che rischia la marginalità»....