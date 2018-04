Cciaa Pn-Ud 26 le domande arrivate al commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROCEDURAUDINE Si è conclusa entro il termine del 10 aprile alle 12 la prima fase operativa del Commissario ad Acta nominato dal Mise per la costituzione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Entro questa data le associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori erano chiamate a presentare una serie di documentazioni: nella sede commissariale sono arrivate in tutto 26 domande di associazioni concorrenti per la circoscrizione di Pordenone-Udine, di cui 2 di carattere nazionale, 5 regionali, 8 del territorio di...