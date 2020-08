IL VERDETTO

UDINE Scade oggi il terzo periodo di quarantena alla Cavarzerani ed entro la giornata si saprà se l'ex caserma di via Cividale sarà ancora zona rossa o no. Tutto dipenderà dai risultati dei tamponi che tra ieri e stamattina saranno effettuati sui circa 400 richiedenti asilo ospitati.

L'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini, quella che ha rinnovato l'isolamento della struttura, ha infatti validità fino alla mezzanotte di oggi 25 agosto e, per definire un'ulteriore proroga, il primo cittadino attenderà la comunicazione ufficiale dell'Azienda sanitaria sui controlli anti-coronavirus. La speranza di Palazzo D'Aronco è che non risultino nuove positività, anche per non prolungare all'infinito una misura che ha già avuto due rinnovi: l'obiettivo dell'amministrazione, infatti, è far trasferire almeno 200 profughi in qualche altra struttura di accoglienza.

LE QUARANTENE

Per evitare la creazione di focolai, la Cavarzerani è stata messa in quarantena una prima volta il 21 luglio scorso, quando tre persone appena accolte furono trovate positive al coronavirus: l'ordinanza urgente del sindaco ha così vietato ogni ingresso e ogni uscita dalla caserma per 14 giorni, un divieto fatto rispettare anche con i pattugliamenti del perimetro, 24 ore al giorno, da parte di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Un'attività di controllo potenziata prima dall'installazione di telecamere da parte della Protezione Civile e poi dall'arrivo anche dell'esercito.

La prima quarantena, che avrebbe dovuto concludersi il 3 agosto, è stata prorogata una prima volta (una proroga che fece scattare la protesta dei richiedenti asilo all'interno della caserma) e, il 14 agosto, una seconda volta, sempre per nuove positività certificate dai tamponi. Se oggi dovessero risultarne altre, si andrebbe quindi alla quarta ordinanza.

Fontanini, dal canto suo, ha già fatto sapere che vorrebbe evitare che la questione si ripeta periodicamente e, assieme all'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani, ha chiesto più volte al Prefetto Angelo Ciuni, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, di ridurre il numero di presenti alla Cavarzerani spostandone almeno la metà in qualche altro posto, sul territorio o fuori regione.

IL NODO STRUTTURE

Il problema, però, è la difficoltà nel trovare una struttura in cui portarli: gli appelli alle amministrazioni per individuare nuove soluzioni sono caduti nel vuoto. Proprio per quanto riguarda i trasferimenti, però, potrebbero aprirsi scenari positivi: «Abbiamo chiesto svariate volte di spostare un buon numero delle persone accolte ha commentato ieri l'assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani -; è una questione in mano alla Prefettura e mi risulta che stiano lavorando al trasferimento di un numero cospicuo di ospiti e che ci siano buone prospettive. Sono ottimista».

SOLUZIONE INTERNA

Se i tamponi dovessero dare risultati negativi e la caserma uscire finalmente dal regime di quarantena, si potrebbe quindi procedere in questo senso. Nel frattempo, si sta lavorando ad una soluzione pratica, modificando la disposizione degli spazi all'interno dell'ex caserma: l'idea è quella di scomporli in quattro aree così da separare altrettanti gruppi di persone (da circa un centinaio l'uno) e gestire meglio anche eventuali nuovi arrivi, per uscire da questa situazione ed evitare che si ripresenti in futuro. Attorno alla questione Cavarzerani, che ha legato il nodo dei flussi migratori con quello dell'emergenza sanitaria, si è scatenata, infatti, un'aspra polemica, con la Lega che ha accusato il Governo di non fare nulla per bloccare la rotta balcanica e il centrosinistra che ha accusato il Carroccio di non aver saputo gestire l'immigrazione, concentrando troppe persone nella struttura di via Cividale.

I RESIDENTI

Una polemica che ha visto protagonisti anche i residenti del quartiere che da anni segnalavano le loro preoccupazioni correlate alla presenza del centro di accoglienza e che hanno colto l'occasione dei riflettori accesi sulla caserma per esprimere il loro disagio.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

