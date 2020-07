L'EMERGENZA

UDINE La Regione Friuli Venezia Giulia entra in stato di preallerta per fronteggiare il rischio emergenza dato dall'afflusso di migranti combinato al problema sanitario da Covid-19. A deciderlo, ieri, è stato il vicegovernatore e assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, che ha firmato la preallerta di concerto con il presidente Massimiliano Fedriga. I vertici regionali hanno considerato indifferibile il provvedimento dato che, da oltre una settimana, il Friuli Venezia Giulia è interessato da un intenso flusso di migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri-Lanka e altri Paesi extra-Schengen. In base al decreto, quindi, l'amministrazione regionale ha assunto il coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni (conoscitive, normative e gestionali) per garantire l'incolumità delle persone rispetto all'insorgere dell'emergenza.

INTANTO IN CITTÀ

La decisione è stata presa il giorno dopo l'ordinanza del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha messo in quarantena la caserma Cavarzerani in seguito alla notizia che tre richiedenti asilo arrivati da poco sono risultati positivi al tampone. Per 14 giorni, quindi, nessuno dei 480 migranti potrà entrare o uscire dalla struttura (l'isolamento non riguarda il personale dell'ente gestore che continua a fornire i servizi e può accedere per comprovati motivi lavorativi); sono anche cominciati i tamponi a tappeto per gli ospiti, ma per ora nessun altro è risultato positivo al Covid. Da martedì sera, a presidiare il perimetro della caserma, con il coordinamento di Prefettura e Questura, ci sono le forze dell'ordine: sono coinvolti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale (il Prefetto ha chiesto anche l'intervento dell'esercito) e una pattuglia per lato controlla che nessuno esca, anche perché da molto tempo i residenti della zona denunciano scavalcamenti dei muri. Nel frattempo, si è deciso che il triage per i nuovi arrivi sarà effettuato a Castellerio.

MOSSA DI SICUREZZA

«Abbiamo fatto un sopralluogo stamattina (ieri, ndr) ha spiegato l'assessore comunale alla sicurezza, Alessandro Ciani - e teniamo monitorata la situazione giorno per giorno. Siamo soddisfatti della risposta che siamo riusciti a dare in tempi brevissimi grazie alla grande collaborazione tra Comune, Regione, Prefettura, Forze dell'ordine e Azienda Sanitaria. Il problema non ha nulla a che vedere col colore politico: si tratta di un problema sanitario e su questo ci deve essere unità d'intenti. La delicatezza della situazione è che all'emergenza immigrazione, su cui il Governo è incredibilmente carente, si unisce quella del coronavirus: l'unica soluzione è fare respingimenti al confine».

Torna in auge, data la situazione, anche il tema delle telecamere sul perimetro della caserma: «Stiamo ancora valutando ha detto Ciani - non è semplice e costa molto perché l'area è grande, ma non escludo che possano essere installate. Il Comune ha dato la sua disponibilità a sostenere la spesa».

PROTESTANO I RESIDENTI

Nel frattempo, i residenti hanno approfittato dei riflettori accesi sulla caserma per portare avanti le loro istanze: ai disagi segnalati negli anni (come gli scavalcamenti facilitati anche dalla mancata manutenzione del verde attorno ai muri, manutenzione che Romeo Tuliozzi del Comitato Cavarzerani chiede da tempo) ora si aggiunge anche il timore per il rischio contagio.

MIGRANTI IN FUGA

E proprio ieri mattina, la Polizia Locale ha fermato due migranti che erano scappati dalla Cavarzerani prima della quarantena. Alle 9.30, infatti, una pattuglia del Pronto Intervento in servizio in Borgo Stazione, ha notato un veicolo con immatricolazione temporanea scaduta il 19 luglio (di nazionalità tedesca). L'auto, di proprietà di un cittadino iracheno residente in Svezia, era usata da due cittadini siriani e risultava in sosta da martedì. Successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che i due siriani erano stati trovati a Tarvisio nei giorni scorsi ed erano stati accompagnati alla caserma di via Cividale, dalla quale si erano dati alla fuga. Avevano soggiornato alcune notti presso un albergo in città ed erano in procinto di andare in Germania.

LE OPPOSIZIONI

Intanto, il centrosinistra accusa l'amministrazione di non aver gestito la situazione: «La giunta Fedriga e la giunta Fontanini dovrebbero autodenunciarsi per il totale disinteresse mostrato verso la città di Udine e i suoi problemi ha detto il capogruppo Pd in consiglio comunale, Alessandro Venanzi - stavolta non se la cavano dando la colpa al Governo. Siamo noi che chiediamo conto di quello che avrebbero potuto fare Regione e Comune e non hanno fatto. La rotta balcanica è lì dal 2015, il coronavirus almeno da marzo: dovevano prevedere questi problemi. Dev'essere chiaro che a causa della gestione della Cavarzerani abbiamo una bomba sanitaria in mezzo alla città. Per le scelte della giunta Fedriga, a Udine si concentra oggi la gran massa dei richiedenti asilo del Friuli. Udine paga per tutti».

Posizione simile quella di Federico Pirone (Innovare): «Ancora una volta si nasconde la testa sotto la sabbia commenta - in tutto il Paese gli assembramenti sono vietati, come è possibile autorizzare le quarantene covid in una struttura che ospita 500 persone? E la Regione controlla chi arriva dai Paesi a rischio (siano essi migranti o turisti), oppure tenta la fortuna? Tra 14 giorni, finita la quarantena, saremo di nuovo al punto di partenza? Perché si continua a gonfiare la Cavarzerani? Ora che la situazione sfugge di mano, è chiaro a tutti che non è l'accoglienza diffusa a richiamare qui i richiedenti asilo, ma potrebbe esserne invece la soluzione».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA