IL CASO

UDINE Dopo oltre un mese di isolamento, dalla scorsa mezzanotte, la Cavarzerani non è più in quarantena. Il problema, però, è che non ci sono tutti i tamponi dei quasi 500 richiedenti asilo accolti nel centro: ne manca circa una cinquantina, quelli dei migranti che si sono rifiutati di farli, nascondendosi per sfuggire alla procedura. E così, l'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini è scaduta alle 24 e non è stata rinnovata. Oggi l'Azienda Sanitaria tenterà di convincere i restii a fare i test, per assicurarsi che tutti i positivi siano stati isolati e non ci siano nuovi casi.

I FATTI

Le procedure sui tamponi erano iniziate lunedì e sono continuate per tutta la giornata di ieri, ma già in mattinata erano iniziati gli intoppi e il sindaco aveva raccontato che un ospite della struttura si era rifiutato di fare il test. Evidentemente, non si è trattato di un caso isolato e il suo comportamento è stato seguito da altri richiedenti asilo. La ex caserma era stata dichiarata zona rossa (la prima in regione) il 21 luglio, dopo che tre persone appena accolte furono trovate positive. Per evitare il rischio di focolai, il primo cittadino aveva quindi emanato un'ordinanza che vietava ogni accesso e ogni uscita dalla struttura (a parte il personale che ci lavora) mettendola di fatto in isolamento. Una quarantena sorvegliata dalle forze dell'ordine: a pattugliare il perimetro per evitare superamenti dei muri di cinta (che negli anni sono stati spesso segnalati dai residenti) sono stati polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale, per 24 ore al giorno. L'attività di controllo è stata successivamente potenziata con l'installazione di telecamere da parte della Protezione civile e poi con l'arrivo anche dell'esercito, richiesto dal prefetto Angelo Ciuni. La quarantena iniziale, che avrebbe dovuto concludersi il 3 agosto, è stata poi prorogata altre due volte: il primo rinnovo scatenò la protesta dei richiedenti asilo ospitati all'interno del centro di accoglienza mentre il secondo, scattato il 14 agosto sempre per nuove positività certificate dai tamponi, si è concluso ieri sera a mezzanotte.

TENSIONE

Ora, si vedrà se si riuscirà a completare lo screening e quali risultati darà. Certo è che il contrattempo rischia di gettare benzina sul fuoco di una situazione che sta già scaldando l'estate udinese, con le polemiche politiche cui si aggiungono le proteste dei residenti, preoccupati di vivere vicino ad un centro che accoglie quasi 500 persone. E il fenomeno migratorio, che già crea problemi di gestione, è reso ancora più complesso in questo periodo di emergenza sanitaria. Dal canto suo, comunque, il sindaco Fontanini ha fatto intendere più volte di non volere che l'ordinanza di quarantena diventi un provvedimento a cadenza periodica e già lo scorso 14 agosto aveva detto che sperava si trattasse dell'ultimo rinnovo: il suo obiettivo, infatti, è di alleggerire le presenze alla Cavarzerani, facendo trasferire una buona parte dei richiedenti asilo. «Chiedo che almeno metà degli ospiti siano trasferiti da altre parti ha ribadito in varie occasioni -, perché Udine non può assumersi questi oneri pesantissimi». In questo senso, la giunta udinese chiama in causa il Governo, reo di non fare nulla per bloccare la rotta balcanica, lungo la quale, ultimamente, arrivano ogni giorno una cinquantina di persone. «Il presidio delle frontiere non è efficace. È un sistema che va fermato. Vogliamo che vengano rispettati i confini. Si parla molto poco del Friuli, che è zona di frontiera. Cosa intende fare il ministero dell'Interno per controllare la rotta balcanica in un momento di pandemia? Lamorgese ha promesso che verrà in regione. Speriamo arrivi con risposte efficaci».

Alessia Pilotto

