IL CASO

UDINE Dopo più di un mese, i tamponi risultano negativi e la Cavarzerani esce ufficialmente dalla quarantena; adesso, si lavora al trasferimento dei richiedenti asilo, ma il Comune di Udine non intende abbassare la guardia e chiede che le telecamere installate sul perimetro nel periodo di emergenza rimangano.

La comunicazione della fine del regime di zona rossa per la struttura di via Cividale è stata data ieri mattina direttamente da Palazzo D'Aronco: «È ufficialmente finita la quarantena dei richiedenti asilo ospitati da oltre un mese presso le strutture dell'ex Caserma Cavarzerani. Sono risultati infatti tutti negativi al tampone effettuato dal personale dell'azienda sanitaria al fine di arginare un'eventuale nuova diffusione dei contagi da coronavirus», cita la nota rilasciata dall'amministrazione.

LO SCREENING

Di fatto, l'ordinanza del sindaco che aveva istituito l'isolamento del centro di accoglienza era scaduto già alla precedente mezzanotte: l'ultimo screening sugli oltre 460 richiedenti asilo presenti, infatti, era cominciato lunedì, ma martedì a tarda sera, non era ancora arrivata comunicazione ufficiale dei risultati dei tamponi, anche per un piccolo giallo sui numeri che ha allungato l'iter (all'appello mancavano infatti quasi una cinquantina di test, non era chiaro se riconducibili a persone che lo avevano evitato o se a incongruenze dovute alla complessità delle procedure).

LA ZONA ROSSA

Come detto, la zona rossa durava ormai da un mese: per evitare la creazione di focolai, la Cavarzerani è stata messa in quarantena una prima volta il 21 luglio scorso, quando tre persone appena accolte furono trovate positive al coronavirus; l'ordinanza urgente del sindaco aveva così vietato ogni ingresso e ogni uscita dalla caserma per 14 giorni, un divieto fatto rispettare anche con i pattugliamenti del perimetro, 24 ore al giorno, da parte di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Un'attività di controllo potenziata prima dall'installazione di telecamere da parte della Protezione Civile e poi dall'arrivo anche dell'esercito. La prima quarantena, che avrebbe dovuto concludersi il 3 agosto, è stata prorogata una prima volta (provvedimento che fece scattare la protesta dei richiedenti asilo all'interno della caserma) e una seconda volta, sempre per nuove positività certificate dai tamponi, dal 14 agosto fino a martedì, quando i nuovi test sono risultati negativi.

«Significa commenta l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -, che le precauzioni adottate hanno portato risultati importanti nella tutela della salute dei cittadini, che era il nostro obiettivo primario».

I TRASFERIMENTI

Adesso, il tema principale è quello dei trasferimenti: «Sono in contatto quotidiano con la Prefettura continua l'assessore -, e stamattina (ieri, ndr) abbiamo ricevuto delle rassicurazioni sul fatto che verrà spostato un numero considerevole di presenze, all'incirca 200. Noi abbiamo chiesto che siano trasferiti fuori regione».

LA SORVEGLIANZA

Una novità riguarda invece le telecamere installate per evitare gli scavalcamenti dei muri perimetrali durante la quarantena e che potrebbero diventare definitive: «Noi vorremmo che restassero lì. A brevissimo avremo contatti con la Protezione Civile e l'amministrazione regionale spiega Ciani -, per chiedere che siano lasciate lì e vengano collegate alla sala operativa della Polizia Locale».

L'amministrazione, inoltre, continua a sollecitare il Governo, chiedendo una maggiore attenzione per il Fvg, attraverso un più serrato presidio dei confini di Stato, in modo da sollevare Udine dalla pressione dei flussi.

LA PROTESTA

Intanto, la fine della zona rossa ha riacceso la preoccupazione di una parte della città: una cinquantina tra residenti, udinesi ed esponenti di destra ha partecipato ieri sera ad una manifestazione spontanea di fronte alla Cavarzerani per esprimere il loro disagio sia per la presenza della struttura sia per i continui arrivi di richiedenti asilo.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA