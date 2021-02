L'ORDINANZA

UDINE La Cavarzerani torna di nuovo zona rossa. Dopo l'ultimo divieto di ingresso e uscita dalla struttura imposto dal sindaco Pietro Fontanini a dicembre scorso, ieri è stata emessa una nuova ordinanza che va in questa direzione e che blinda l'ex caserma di via Cividale, centro di accoglienza di profughi, da ieri al prossimo 6 marzo. Alla base della decisione, il «riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di tre casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'ex Casrma Cavarzerani e di un mediatore culturale».

L'ORDINANZA

Da qui la scelta dell'ordinanza contingibile e urgente che impedisce di entrare e uscire dalla struttura per chiunque non sia debitamente giustificato.

A quanto si apprende dai vertici del Distretto, i contagi riguarderebbero persone nel sistema di accoglienza da tempo e quindi non sarebbero legati agli ultimi arrivi dopo i maxirintracci delle ultime settimane.

LA LEGA

La Lega è sul chivalà di fronte alla quarantena collettiva: «Auspico vivamente che tale situazione non venga strumentalizzata da alcuni facinorosi, come purtroppo è già accaduto in passato, per inscenare pericolose e violente proteste che non fanno il bene di nessuno», dice il consigliere regionalen Elia Miani (Lega), riferendosi all'ordinanza contingibile e urgente. «In questi momenti, le preoccupazioni principali sono la sicurezza e la salute dei cittadini, degli operatori e delle Forze dell'ordine, così come degli stessi ospiti che trovano accoglienza all'interno della struttura. Un ringraziamento va all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) per il costante monitoraggio e per l'importantissima opera di prevenzione, cruciale per evitare il diffondersi del virus, nonché di conseguenti contagi e chiusure che avrebbero pesanti ripercussioni sulle nostre attività economiche»

IL PD

Pronta la presa di posizione del Pd: «Evocare disordini già il primo giorno di chiusura della struttura la dice lunga su dove vuole andare a parare il centrodestra. Nascondere le mancanze di gestione dietro a quella che secondo loro è la fonte di ogni problema: i migranti».

A dirlo sono le consigliere comunali del Pd, Eleonora Meloni e Sara Rosso. «I contagi che si sono registrati oggi e in passato, sono figli di quei grandi assembramenti introdotti con i decreti Salvini. Quest'oggi, alla luce dell'istituzione della nuova zona rossa e all'esito delle parziali notizie ricevute dall'amministrazione comunale a seguito di un accesso atti, promuoveremo una richiesta d'incontro urgente con la coordinatrice della struttura e il referente di Medihospes e di sopralluogo non appena decadrà la zona rossa»

«Siamo molto preoccupate per la carenza di informazioni tra istituzioni, perché da questa situazione sanitaria non vorremmo che i contagi si moltiplicassero, dilagando sul territorio e prolungando ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza».

