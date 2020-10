IL CASO

UDINE (Ri)esplode il caso Cavarzerani. La scoperta di 35 migranti positivi, annunciata via Twitter ieri mattina dall'assessore regionale Riccardo Riccardi, ha riacceso i riflettori sul centro per l'accoglienza dei profughi, già dichiarato zona rossa dall'ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini dopo che un richiedente asilo era risultato infettato dal covid. E l'esito dei tamponi sui 197 ospiti dell'ex caserma di via Cividale a Udine non è stato certo dei migliori, visto che, allo stato, è uno dei maggiori focolai rilevati in questa nuova ondata.

IL PREFETTO

Riccardi, ai microfoni Rai, ha spiegato di aver informato il prefetto che ha la competenza di individuare le strutture più adatte. Secondo lui il trasferimento è indispensabile, per evitare che il rischio contagio aumenti, perché, ha detto, «non possiamo pensare di governare la sicurezza sanitaria con queste strutture e a queste condizioni». Il dove, ha detto, «è compito del Prefetto». Fra le ipotesi accreditate al mattino c'era il centro messo a disposizione per le quarantene a suo tempo dall'Aeronautica a Pasian di Prato, come aveva detto anche Fontanini. Una strada tentata dal prefetto Angelo Ciuni. «Speriamo - diceva all'inizio di un lungo pomeriggio fra telefonate, mail e solleciti - che l'ipotesi Pasian di Prato vada in porto. Ma dobbiamo avere un sacco di risposte. Bisogna avere l'autorizzazione dall'Aeronautica e non è una cosa semplice. È tutta da vedere». E in serata la quadra, a sentire il Prefetto, non era ancora stata raggiunta. «Stiamo aspettando - diceva verso le 18.30 - che ci diano delle risposte per l'area dell'Aeronautica. Stiamo anche aspettando di vedere se riusciamo a liberare dei luoghi oggi adibiti alla quarantena. Ne abbiamo a Tricesimo, a Prato Carnico... Abbiamo chiesto di mandare fuori regione i richiedenti asilo in quarantena e stiamo aspettando il via libera. Una volta fatti i test, con i tamponi negativi, manderemo il tutto al ministero e li faranno spostare. Certo non oggi. Per adesso i 35 migranti positivi restano in un padiglione isolato della Cavarzerani». Come ha spiegato Ciuni, prima del contagio e della zona rossa, «i profughi erano liberi di entrare e uscire. La Cavarzerani è un centro di accoglienza: loro erano liberi, non in quarantena. E si sono contagiati stando fuori, come si stanno contagiando in tutta Italia». Il progetto di compartimentare l'ex caserma, aggiunge, «non c'entra nulla. La Cavarzerani è un Cas normale. Il progetto di compartimentazione serve per le quarantene, non per i positivi, che devono comunque andare altrove. Stiamo aspettando che ci diano l'autorizzazione».

LE REAZIONI

Non è improbabile che alla fine si decida di prolungare l'ordinanza di zona rossa oltre il 15 ottobre, forse (è una delle ipotesi) fino al 24. Ieri il sindaco non ha nascosto la sua preoccupazione. «Sono preoccupato perché la città non è felice di avere al suo interno un numero così alto di persone positive al Covid». E «adesso con gli ultimi tamponi, purtroppo, da un caso positivo, siamo arrivati a 35. Con questi numeri bisogna fare molta attenzione affinché l'epidemia non si diffonda in città». Come il presidente Massimiliano Fedriga, Fontanini ha buttato la patata bollente nel campo avversario, puntando l'indice sul peso dei clandestini nella mappa del contagio e sulla scelta di modificare i decreti sicurezza salviniani. «In un momento che è forse il più critico di questa pandemia, è pura follia». In linea l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, secondo cui la positività di 35 ben richiedenti asilo dimostra che i flussi migratori, che da oggi, con l'abrogazione dei decreti sicurezza, saranno ancora più intensi, rappresentano potenzialmente una vera e propria bomba a orologeria per la nostra città». Pronta la replica di Chiara Da Giau (Pd): «Per la Lega e il centrodestra, il gioco del tiro al migrante non si ferma mai. Anche ora che si riaffaccia la seconda ondata pandemica, per Fedriga e Riccardi l'importante è contare quanti richiedenti asilo ci sono, probabilmente per nascondere le loro mancanze. Questi 35 contagi sono figli dei decreti Salvini e della malsana idea di creare grandi centri di concentrazione dove i contagi sono più probabili». E la consigliera comunale dem Eleonora Meloni: «Alla fine è accaduto: nella Cavarzerani c'è il più grande focolaio di Udine e ora possiamo dire di essere preoccupati tutti. Al contempo è legittimo chiedersi chi ringraziare per questo contagio, cosa si doveva fare per evitarlo, almeno in queste dimensioni, quali interventi urgenti saranno attuati per contenerlo e quali per evitare che si ripeta. Non dimentichiamo chi ha fortemente voluto questo mega-assembramento nel cuore di Udine né chi ha saputo solo imbracciare il megafono davanti alla Cavarzerani».

Cdm

