PIANO RECUPERATO

UDINE Sì all'ascensore per salire in Castello: il colle sarà quindi raggiungibile più facilmente da entrambi i versanti. Ieri la giunta Fontanini ha infatti deciso per il secondo lotto di lavori su Palazzo Bartolini (quello della Biblioteca Civica Joppi), un secondo lotto da cui inizialmente era stato cassato il progetto della salita meccanica, che invece ora è stato recuperato.

IL PROGETTO

«A suo tempo ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini -, era stato previsto un ascensore dal lato di Riva Bartolini, poi si era optato per la sola salita a cremagliera da piazza Primo Maggio. Questo secondo lotto ha continuato -, ripropone quell'idea: avremo quindi due importanti impianti di risalita, da entrambi i lati». L'ascensore partirà da una corte di vicolo Sottomonte interna al compendio della biblioteca (l'accesso sarà chiuso la sera) e porterà fino al primo piano della Joppi, dove sarà realizzato il bar.

DOPPIO ASCENSORE

Si proseguirà poi lungo un corridoio per prendere un altro ascensore che salirà fino al secondo piano, da cui si potrà poi accedere ad un percorso esterno risistemato (di circa 60 metri), di forte impatto storico, paesaggistico e naturalistico, lungo il quale saranno anche sistemate le lapidi secolari del Lapidario. «Questa salita ha commentato il sindaco Pietro Fontanini -, non sarà utile solo a chi vuole andare in Castello, ma anche a coloro che frequentano la Torre Libraria della biblioteca».

I COSTI

Il costo di questa tranche di lavori sarà di circa 400mila euro, che non modificano però il quadro economico «perché saranno coperti ha spiegato Michelini -, con i ribassi d'asta e gli imprevisti». Il lotto dovrebbe andare a gara a breve ed essere completato entro la fine del 2021 mentre il progetto della salita a cremagliera dal versante di Giardin Grande (già finanziato dalla Regione con 1milione di euro) procede autonomamente e dovrebbe arrivare presto lo studio di fattibilità. Nel frattempo, prosegue il primo lotto di sistemazione di Palazzo Bartolini (quello che comprende anche la sistemazione della Torre Libraria): «Nonostante alcuni mesi di fermo dovuti a problemi strutturali emersi in corso d'opera ha detto il vicesindaco -, il cantiere è ormai al 75 per cento e dovrebbe concludersi entro la fine del 2020». L'investimento complessivo è di circa 2,4 milioni di euro, provenienti da fondi europei Por Fesr.

LAVORI PUBBLICI

Nella stessa seduta, la giunta ha chiesto un contributo regionale per coprire il 60 per cento di 160 mila euro che serviranno per il progetto di sistemazione del Parco del Cormor: «La questione ambientale per noi è importante ha commentato il vicesindaco -, e, nell'ambito delle riqualificazioni dei parchi, questi fondi serviranno per la manutenzione, il rifacimento di banchine e fossi e del centro botanico, nonché per nuove piantumazioni».

IL VISIONARIO

Infine, l'esecutivo ha approvato una variante d'opera al cantiere del Visionario pari a 85 mila euro necessari per il rifacimento degli impianti igienico-sanitari: il quadro economico complessivo è di tre milioni di euro circa, di cui un milione (dalla Regione all'Uti e da questo al Comune che deve girarlo al Centro Arti Visive), però, ancora da contabilizzare.

BILANCIO

Gli uffici stanno definendo l'avanzo di amministrazione del 2019: al momento, si prevede che quello disponibile ammonti a circa 2 milioni di euro. Intanto, Palazzo D'Aronco ieri ha avuto un ospite d'eccezione: accompagnato da Alessandro Talotti, è infatti arrivato il primatista mondiale di salto in alto Javier Sotomayor, leggendario atleta cubano, detentore del record assoluto dei 2.45 imbattuto fino a oggi dal 1993, a Udine come testimonial al Meeting Internazionale Udin Jump Development 2020, in programma al palaIndoor Ovidio Bernes di Udine: «Sono felice e orgoglioso di essere stato invitato qui a Udine, una piccola, ma sorprendente città italiana, che da sola ha dato allo sport ben cinque primatisti mondiali del salto in alto.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA