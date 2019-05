Castello, cremagliera da Giardin grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORIUDINE Il Castello di Udine sarà sempre più accessibile: da un lato, tramite una salita meccanica, dall'altro attraverso un percorso storico e naturalistico. La giunta Fontanini, infatti, ha approvato ieri le nuove linee di indirizzo per il collegamento tra la Biblioteca Civica e il colle. Per quanto riguarda l'impianto di risalita, per cui Palazzo D'Aronco ha ottenuto anche un milione di euro di fondi regionali, l'esecutivo ha confermato la volontà di realizzarlo sul versante di Piazza Primo Maggio, contrariamente all'amministrazione...