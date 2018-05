Cassetto digitale la Cciaa di Udine prima in Italia per ditte iscritte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRESEUDINE La Cciaa di Udine continua a confermarsi prima in Italia per percentuale per imprese iscritte al Cassetto digitale dell'imprenditore: a ieri raggiunge il 3,6%, con 1.794 imprese aderenti all'innovativo servizio, attivato recentemente da Infocamere, grazie a cui tramite pc, smartphone o tablet, i titolari e responsabili di ogni impresa possono accedere in modo facile, sicuro e veloce - e senza oneri - a tutte le informazioni e documenti ufficiali della propria impresa, dalle visure ai bilanci agli altri atti relativi ai rapporti...