CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASSE VUOTETRIESTE Sanità regionale in rosso per circa 43 milioni di euro. È il buco con il quale la Giunta Fedriga si trova a dover fare i conti in vista dell'assestamento di bilancio di luglio che vale 40 milioni di euro. Il punto della situazione è stato fatto, ieri a Trieste, dagli assessori alle Finanze Barbara Zilli e alla Salute Riccardo Riccardi: «La perdita della salute vale circa 43 milioni che sono la somma di due addendi: il consuntivo delle aziende sanitarie per il 2017 per un totale di 13 milioni e 270mila euro e le...