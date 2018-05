Cassa di risparmio, ultime formalità prima dell'addio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STORICO ADDIOUDINE Vecchia Crup, addio. Per lo storico istituto di credito friulano (la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone già aveva lasciato spazio alla denominazione Cari Fvg, dopo la fusione con Gorizia), ultimi passi formali prima della definitiva scomparsa - per incorporazione - nel gruppo Intesa Sanpaolo, che già la controlla. Sono stati infatti depositati ieri a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Banca centrale europea al Registro delle imprese di Torino, come previsto dall'articolo 2501 ter del Codice civile, i...