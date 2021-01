L'APPELLO

UDINE Alla vigilia del quinto anniversario dal rapimento, delle torture e morte (il 25 gennaio 2016) del ricercatore friulano Giulio Regeni, una parte importante e rappresentativa della società civile del Friuli Venezia Giulia si mobilita a sostegno della richiesta della sua famiglia per il rapido richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto.

Ben 110 associazioni, gruppi, cooperative comitati, reti, circoli culturali, aggregativi, sociali, sindacali o politici con sede in Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto l'appello, che sarà spedito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio «affinché proprio alla luce delle ultime iniziative della Procura delle Repubblica di Roma per il rinvio a giudizio degli indagati, membri dei servizi e delle forze armate egiziane, siano assunte quelle misure diplomatiche adeguate alla gravità della situazione. Ugualmente si chiede che tutta la Comunità Europea assuma forti iniziative per il rispetto dei diritti umani in Egitto, e altrove, per tutte e tutti le Giulia e i Giulio», si legge in una nota che accompagna l'appello. In questo modo «110 realtà associative della nostra regione che si affiancano alla richiesta di mamma e papà Regeni e della loro avvocata Alessandra Ballerini, che sanno e condividono la nostra proposta partita dalla Rete Dasi del Friuli Venezia Giulia e dal Centro di Accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano», si legge ancora.

L'appello con le sottoscrizioni verrà spedito agli interlocutori. I firmatari dicono di attendere «fiduciosi una loro pronta accoglienza alle richieste».

