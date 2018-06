Caso patenti, la friulana si difende: non sapevo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Non sapeva e non poteva nemmeno accorgersi che c'erano degli elementi di falsità nei documenti consegnati dai cittadini stranieri per chiedere la conversione della patente di guida marocchina in quella italiana. Si è difesa così nell'interrogatorio di garanzia l'ex titolare di una nota agenzia udinese di pratiche auto, una donna friulana di 78 anni, M.R.M., finita agli arresti domiciliari nell'ambito della vasta indagine della Polizia stradale di Udine condotta su quello che è stato ritenuto un meccanismo che consentiva a...