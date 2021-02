(al.pi.) Sul caso mense, anche la maggioranza chiede di trovare delle soluzioni al più presto: lo hanno detto ieri in commissione i consiglieri della Lega Elisabetta Marioni (presidente di commissione), Lorenza Ioan (capogruppo) e Paolo Foramitti che ha chiesto di verificare una volta per tutte se la ditta è ottemperante agli obblighi e se è in grado di gestire il servizio. La revoca, però, allo stato attuale è fuori discussione: «Ci sono aspetti da migliorare, ma la situazione non è allarmante ha spiegato l'assessore Elisa Asia Battaglia -; a fare i sopralluoghi ci sono il tecnologo alimentare, l'Azienda sanitaria e i Nas e non ci hanno segnalato nulla. All'inizio, quando i problemi erano maggiori, abbiamo applicato una penale alla ditta, ma al momento non sussistono cause per arrivare alla revoca».

Anche il dottor Aldo Savoia (dell'Azienda Sanitaria) ha sottolineato che nel corso dei sopralluoghi non sono emerse segnalazioni gravi e che le prescrizioni date per le non-confomità sono state ottemperate o sono in corso di soluzione. I genitori, però, si sentono inascoltati: «Ci sentiamo come la spina nel fianco del Comune ha detto la presidente della commissione mense, Elena Mondini -; abbiamo fatto relazioni, chiesto di vedere documenti, abbiamo chiesto di valutare la riduzione del costo: non vogliamo rescindere il contratto, ma non è giusto che ciò che diciamo non venga preso in considerazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

