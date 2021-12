LA BATTAGLIA

UDINE Il Tar conferma la sospensiva e rinvia la decisione nel merito al 23 marzo del prossimo anno. L'affaire Contarena, che vede su fronti opposti la Spritz Time e il Comune, rimane quindi in stand by per qualche mese. Il tribunale amministrativo del Fvg ha comunque stabilito che, fino ad allora, rimane sospeso il provvedimento di sgombero che il Municipio aveva emesso e contro il quale i gestori avevano presentato ricorso. La contrapposizione tra i due risale ormai a qualche anno fa ed è culminata a fine ottobre con la determina comunale che dichiarava la chiusura del contratto per inadempimento e intimava la società a liberare i locali entro 15 giorni: il Municipio ha motivato il provvedimento sulla base di canoni e rate di rientro del debito pregresso non pagate; i gestori, invece, sostengono la nullità del contratto e di aver anticipato spese che invece sarebbe spettate a Palazzo D'Aronco.

In particolare, Spritz Time ha sollevato diverse questioni: la natura del rapporto con il Comune che non potrebbe essere del tipo affitto d'azienda (un punto, questo, su cui si è espressa anche l'Avvocatura comunale, propendendo per una concessione) e l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione verso le istanze della società. Nel ricorso, il Comune dal canto suo ha sollevato il difetto di giurisdizione: la questione andrebbe quindi trattata davanti al giudice ordinario e non davanti al Tribunale amministrativo, cosa che, secondo i gestori, rappresenterebbe una sconfessione della stessa determina di sgombero. D'altronde, la questione dovrebbe arrivare comunque anche al Tribunale civile perché Spritz Time ha presentato un atto di citazione chiedendo 1,5 milioni di euro, ossia la restituzione di quanto versato dal 2005 (proprio perché sostiene che il contratto è sempre stato nullo), le somme per i lavori e i danni. Nella polemica si inserisce anche la faccenda delle autorizzazioni mancanti per le concessioni di locali storici (come quelli che fanno parte di Palazzo D'Aronco): la legge prevede infatti che in questi casi la Soprintendenza debba dare il suo via libera e che questo venga riportato nei singoli contratti.

Dopo un incontro con le Belle Arti, l'assessore al patrimonio Francesca Laudicina ha spiegato che il Comune sanerà questo inadempimento. Un inadempimento sollevato proprio dalla Spritz Time, secondo cui la mancanza di questa autorizzazione rafforza la tesi che il contratto per il Contarena sia nullo. Dal punto di vista dei gestori, però, il problema principale rimane il fatto che l'amministrazione non abbia voluto dialogare con loro, sedendosi ad un tavolo per trovare una soluzione condivisa. Una soluzione che ora spetterà ai Tribunali trovare.

Al.Pi.

