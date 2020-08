IL CASO

UDINE La questione Cavarzerani finisce nientemeno che sul New York Times. In un articolo pubblicato il 28 agosto e firmato da Gaia Pianigiani e Emma Bubola, infatti, vengono riportate alcune dichiarazioni del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, rilasciate proprio nel corso della conferenza stampa tenuta, assieme al sindaco Pietro Fontanini e all'europarlamentare Elena Lizzi, davanti all'ex caserma di via Cividale lo scorso 7 agosto, quando la struttura affrontava ormai il secondo periodo di quarantena dopo alcuni tamponi positivi sugli ospiti.

Il pezzo si intitola Con la ricomparsa del Coronavirus in Italia, i migranti diventano un bersaglio per i politici e nel sottotitolo riassume I politici di destra affermano che i migranti minacciano l'Italia portando con sé il Covid-19, anche se i dati ufficiali mostrano un effetto minimo dei nuovi arrivi. L'articolo parte dalla Sicilia e dal provvedimento del suo presidente, Nello Musumeci, che ha ordinato la chiusura di tutti i centri di accoglienza e riporta poi i dati del ministero della Salute secondo i quali meno del 5 per cento dei contagi registrati nelle prime due settimane di agosto erano riconducibili a nuovi migranti.

Poco più sotto, viene riportata appunto la dichiarazione di Fedriga («Non possiamo permetterci che questa terra, dopo tutti i suoi sforzi e il successo nella lotta alla pandemia, si trovi in una situazione difficile a causa della mancanza di controlli»), facendo riferimento al contesto durante la quale fu pronunciata: Il signor Fedriga dice l'articolo -, stava parlando a una manifestazione davanti a una struttura nella città nord-orientale di Udine da cui erano fuggiti nove migranti. Il centro, progettato per 320 persone ma che ospitava 460 richiedenti asilo, era stato messo in quarantena dopo che vi erano stati scoperti diversi casi di coronavirus.

Intanto, il destino della Cavarzerani si deciderà nei prossimi giorni, quando dovrebbe essere trasferito fuori regione un numero consistente di persone.

