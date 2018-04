Casetta gotica al via l'iter per la cessione all'ateneo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROCEDURAUDINE Ha preso avvio l'iter per la concessione della casetta trecentesca che la Provincia di Udine ha acquisito in esito alla liquidazione del Consorzio Universitario Friulano (Cuf). La Giunta provinciale, a seguito dei confronti con l'Ateneo di Udine, ha deliberato di concedere in uso gratuito l'immobile all'Università friulana e di assegnare alla stessa un contributo di 30 mila euro, da utilizzare per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione. La concessione sarà sottoscritta nei prossimi giorni dopo...