Caserma Piave sgomberata dai migranti Sette erano già stati allontanati da Udine

IMMIGRATIUDINE Vecchi materassi adagiati in terra come giacigli. Griglie appoggiate alla meglio sopra pezzi di legno già anneriti e utilizzati per accendere dei fuochi con cui scaldare qualche pietanza. È l'alloggio di fortuna, in pessime condizioni igieniche, che era stato allestito da un gruppo di migranti all'interno dell'ex caserma Piave e che è stato scoperto e sgomberato martedì mattina dalla Polizia di Stato di Udine.IL BLITZErano circa le 8.45 quando due equipaggi della Squadra Volante, diretta dal commissario capo Francesco Leo,...