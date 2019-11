Casellati fa tappa anche a Udine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAUDINE La presidente del Senato Elisabetta Casellati fra oggi e domani sarà regione per una visita istituzionale.Casellati sarà in Friuli-Venezia Giulia, in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate, per l'omaggio ai Caduti presso il Sacrario di Redipuglia, dove riceverà gli onori militari e il saluto delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.Oggi alle 11 sarà al Sacrario Militare di Redipuglia e alle 12 a Gorizia,...