Case vacanza, il mercato sorride

IL QUADROUDINE Il mercato residenziale turistico in Friuli Venezia Giulia conta circa 50mila unità immobiliari della quale la metà in provincia di Udine in particolare a Lignano Sabbiadoro con le sue 23mila seconde case presenti. «I primi dati della stagione turistica in corso ci rappresentano un andamento molto positivo in termini di presenze in particolare nelle nostre spiagge (3.500.000 circa le presenze turistiche a Lignano e 1.250.000 circa quelle a Grado stando ai dati Istat, ndr). fa sapere il presidente regionale della Fiaip...