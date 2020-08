GIUNTA

UDINE Si riduce un pochino la graduatoria di coloro che attendono i contributi per l'edilizia agevolata: la Giunta regionale, infatti, su proposta dell'assessore di riferimento Graziano Pizzimenti ha deciso lo scorrimento di 163 domande, avendo a disposizione 2,54 milioni, recuperati a seguito di minori spese avute nello scorrimento precedente della stessa graduatoria.

GRADUATORIA

Contestualmente, l'Esecutivo ha deciso che, se anche in questa circostanza dovessero esserci minori spese del preventivato, le risorse restanti serviranno per dare soddisfazione a ulteriori richiedenti. La lista dei non esauditi è infatti ancora lunga, nonostante gli important stanziamenti effettuati.

Stando alle ultime cifre fornite in Consiglio a metà giugno, sono oltre 2.900 le domande in attesa. Di contro, ad oggi sono state soddisfatte 2.668 richieste a seguito dei fondi ripetutamente messi a disposizione.

GRANDI CONCESSIONI

Su proposta dell'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro, la Giunta ha anche approvato il disegno di legge che regolerà le nuove gare di evidenza pubblica per la concessione a uso idroelettrico, materia sulla quale la Regione è stata chiamata a legiferare dal decreto nazionale «Semplificazioni» del 2018.

Tra le molte novità contenute nel testo, la possibilità che la Giunta regionale, nell'indire la procedura di assegnazione di una grande derivazione, scelga, fra le tre forme possibili di affidamento, quella che affida la concessione ad una società a capitale misto pubblico privato. Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro ottobre, mentre le procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge o entro il 31 luglio 2024 dovranno essere indette entro due anni dall'entrata in vigore della norma.

GLI IMPIANTI

Si tratta delle concessioni che eccedono i 3mila kW di potenza nominale media annua e che in Friuli Venezia Giulia riguardano, in prima battuta, cinque impianti, tutti attualmente in concessione a Edison Spa: l'impianto di Meduno, che insiste sul corso d'acqua Meduna, con potenza circa 7,1 MW (concessione scaduta nel 2010); gli impianti di Valina e Chievolis, situati nel comune di Tramonti di Sopra, interessanti i corsi d'acqua Meduna e Silisia, potenza circa 12,1 MW (concessione unica che scadrà il 13 luglio 2021); gli impianti di Colle e Istrago, situato nel comune di Spilimbergo, che interessa il corso d'acqua Meduna, potenza circa 8,5 MW e la cui concessione scadrà il 30 giugno 2024. Tutti i concessionari saranno obbligati a fornire annualmente a gratis energia alla Regione (220kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione) da destinare almeno per il 50% a servizi pubblici e ai territori interessati dalla derivazione. La legge dovrà essere completata con 2 regolamenti: uno per definire la disciplina della procedura unica di assegnazione; l'altro per fissare i canoni di concessione.

DISLESSIA

L'Esecutivo ha anche approvato, su proposta dell'assessore Alessia Rosolen, un progetto pilota per riconoscere e identificare precocemente i sintomi riconducibili ai Dsa, disturbi specifici di apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia.

IL PROGETTO

È un progetto che la Regione ha condiviso con il Burlo e con l'Ufficio scolastico regionale, che ha scelto l'istituto comprensivo Roiano Gretta per l'applicazione. Interesserà le classi secondo delle primarie. Il budget del progetto supera gli 89mila euro, dei quali 40mila sono regionali. «Le difficoltà nell'apprendimento scolastico ha ricordato Rosolen - rappresentano una problematica che riguarda circa il 20% degli allievi, di cui solo il 3% è resistente ad un intervento didattico educativo mirato».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

