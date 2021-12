(A.l.) Altre 3.336 domande per contributi prima casa accolte ieri dalla giunta, su proposta dell'assessore Pizzimenti, in virtù dello stanziamento sul capitolo di 50 milioni avvenuto con il terzo assestamento nel novembre scorso e ora assegnati a Mediocredito per il trasferimento ai destinatari. È un'azione che segue di una sola settimana un altro scorrimento di graduatoria, per 2.251, domande reso possibile dall'Esecutivo grazie ai 20 milioni per questa finalità che facevano parte degli stanziamenti complessivi sul bonus casa fissati per l'anno in corso. Complessivamente, ha spiegato ieri l'assessore, «nel corso del 2021 l' amministrazione ha stanziato 103 milioni per le richieste contributive di edilizia agevolata e con questo stanziamento il soddisfacimento totale arriva a quasi 12.400 istanze». Un quadro che giunge non solo alla fine dell'anno, ma in vista anche del cambio delle regole per la presentazione delle domande, previsto nel nuovo Regolamento di prossima applicazione. «Le politiche abitative ha comunque affermato l'assessore Pizzimenti si confermano uno degli assi prioritari dell'azione della Giunta». Il nuovo Regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale a novembre e subito dopo dalla IV commissione consiliare, con il «sì» della maggioranza e posizioni molto critiche da parte dell'opposizione. Sono stati introdotti un limite di metri quadri dell'abitazione per avere il contributo e la riduzione dei contributi.

