«Le visite ai parenti che si trovano in residenze sanitarie assistite, hospice, riabilitative e residenziali per anziani sono possibili purché gli ospiti siano Covid negativi e non vi sia il parere contrario della direzione sanitaria della struttura». Lo ha confermato ieri il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I protocolli definiti dalle strutture per prevenire la diffusione del virus devono essere trasmessi all'aziende sanitaria territorialmente competente. Si tratta di misure necessarie per tutelare i soggetti più fragili sia per l'età avanzata sia per la presenza, in molti casi di patologie croniche. Gli ingressi saranno limitati e scaglionati per ridurre il numero di visitatori contemporaneamente presenti con visite su appuntamento per evitare assembramenti. Inoltre, se possibile, le visite devono essere limitate a un solo familiare e rispettare una calendarizzazione definita dalla struttura. Ci si dovrà incontrare preferibilmente negli spazi esterni o in luoghi chiusi areati. Vietato l'accesso di familiari e parenti agli spazi di degenza, come le camere da letto, tranne in casi particolari e su autorizzazione della direzione sanitaria.

LA SITUAZIONE IN FVG

Ieri non sono stati registrati decessi da Covid 19, mentre i nuovi contagiati sono stati appena quattro.

