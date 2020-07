LA PROTESTA

UDINE Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil chiedono a gran voce «trasparenza sulla gestione dell'emergenza e sulle strategie future in materia di assistenza agli anziani e di potenziamento del servizio sanitario. La Regione apra subito il confronto».

Un confronto a 360 gradi, non solo sulla gestione dell'emergenza nelle case di riposo e sulla exit strategy per traghettarle verso un graduale ritorno alla normalità, ma anche sull'adeguamento del piano sanitario regionale alle nuove priorità imposte dall'emergenza Covid. È quanto chiedono alla Regione i sindacati dei pensionati Cgil-Cisl -Uil del Friuli Venezia Giulia, che ieri mattina sono scesi in piazza a Trieste con un presidio indetto davanti alla casa di riposo La Primula, scelta come luogo simbolo non solo per gli effetti dell'epidemia in termini di contagiati e di vittime, ma anche per le carenze e le inefficienze che hanno segnato negativamente la gestione dell'emergenza.

Dietro alla decisione di organizzare il presidio di oggi anche la bocciatura, da parte del Consiglio regionale, della mozione con cui si chiedeva l'apertura di una commissione d'indagine sulla gestione dell'emergenza Covid-19 nelle case di riposo della Regione. Duro, a proposito, il giudizio di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil: «La maggioranza denunciano è venuta meno a un'esigenza di trasparenza rivendicata non soltanto dai familiari delle vittime, ma anche dagli operatori del settore, dalle loro rappresentanze e da tutta la comunità regionale, anche alla luce degli elevati indici di mortalità registrati nelle case di riposo, in particolare nell'area di Trieste». Ma l'esigenza di chiarezza e trasparenza non riguarda soltanto il passato: «Chiediamo di rivedere tutta la normativa sulle case di riposo dichiarano Roberto Treu (Spi-Cgil), Renato Pizzolitto (Fnp-Cisl) e Magda Gruarin (Uilp-Uil) dai criteri di accreditamento alla qualità dei servizi sanitari e assistenziali, puntando a un innalzamento degli standard per il convenzionamento con la Regione e a un rafforzamento dei controlli da parte delle Aziende sanitarie su tutte le strutture, pubbliche e private». Ma l'emergenza Covid-19, secondo i sindacati, ha messo a nudo anche i limiti strutturali di un sistema di welfare troppo incentrato da un lato sugli ospedali, dall'altro sull'istituzionalizzazione dell'assistenza agli anziani piuttosto che sul sostegno all'assistenza domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA