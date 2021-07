Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CASE DI RIPOSOPORDENONE Il Green pass è ormai una realtà anche nelle comunità protette, come ad esempio le Rsa e le case di riposo di tutta la regione. Per far visita a un parente è necessario esibirlo, confermando di essere guariti dal Covid, negativi a un tampone o meglio vaccinati, con singola (dopo dieci giorni) o doppia dose. Ma l'emergenza, specie nelle case di riposo, non è ancora del tutto alle spalle. Anzi, c'è un'attività che...