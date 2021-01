IL CASO

UDINE È polemica sull'aumento delle rette in casa di riposo, un incremento che, dopo l'onda d'urto del covid (che si è tradotta in maggiori spese per la prevenzione ma anche in mancate entrate, la voce più pesante sul bilancio delle strutture), si è materializzato a fine anno nei tariffari di diversi centri per anziani, dall'euro in più al giorno di Cividale, all'1,50 di Codroipo ai 2 euro dell'Asp di Tolmezzo. Il tutto in attesa di un (promesso) ristoro della Regione (che aveva già previsto dei fondi, ma solo per le maggiori spese), sollecitata da Federsanità a intervenire soprattutto sui mancati introiti. Alla Quiete di Udine, come anticipato da Il Gazzettino, il Cda ha varato un incremento di 50 centesimi al giorno per ospite e il Pd ha affondato lo stiletto polemico stigmatizzando la decisione dell'azienda per i servizi alla persona controllata dal Comune.

Il neopresidente della Quiete Alberto Bertossi aveva spiegato che le tariffe udinesi restano comunque «fra le più basse» e che l'incremento, «in linea» con quello dell'anno prima, si era reso necessario per i costi «lievitati in maniera esponenziale». «Il nuovo cda della Quiete non ha fatto in tempo a insediarsi che già aumenta le tariffe. Un segnale preoccupante che non tiene conto delle grandi difficoltà che stanno vivendo le nostre famiglie e che stona con l'importante utile dell'Asp nel 2019. Soprattutto stupisce che simile provvedimento sia adottato da una struttura controllata dal Comune di Udine, che dovrebbe avere un'accentuata sensibilità sociale», scrive in una nota la consigliera comunale Eleonora Meloni (Pd). La dem si chiede se sia stata «una decisione davvero inevitabile» e si chiede pure «in che misura sono intervenuti i fondi regionali a sostegno delle spese covid, dal momento che ancora lo scorso 2 luglio l'assessore Riccardi assicurava che è volontà della Regione intervenire per evitare aumenti delle rette delle case di riposo che andrebbero a ricadere su anziani e famiglie provvedendo all'erogazione di un contributo straordinario a sostegno degli enti gestori». Secondo Meloni «o i ristori della Regione sono insufficienti o l'aumento della Quiete deve essere spiegato».

I RISTORI

Il problema dei bilanci in sofferenza è stato fra i temi portati lunedì al tavolo (virtuale) con l'assessore Riccardo Riccardi da Federsanità Anci (con il presidente Giuseppe Napoli) e dai responsabili di diverse strutture. «Riccardi ha sottolineato la necessità da parte della Direzione centrale di acquisire dati certi sino al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda le spese covid sostenute e le mancate entrate. In merito è stato concordato che la Regione fornirà un format unico con il quale richiederà i dati» alle strutture, ha spiegato Napoli, che ha sollecitato le case di riposo a fornire i numeri «in tempi celeri» per permettere alla Regione di capire se le risorse stanziate siano sufficienti e di garantire «ristori rapidi ed auspicabilmente esaustivi». Ad oggi sul piatto ci sono gli 8 milioni già previsti per coprire gli extra-costi. Ma, ammette Riccardi, «ce ne vorranno altri». Quanti soldi saranno, ancora non è quantificato, aggiunge, visto che «stiamo raccogliendo le richieste». «L'assessore - ricorda Andrea Marzona, alla guida dell'Asp di Tolmezzo, che era al tavolo - ci ha detto chiaramente che finché non sa di quanto sia l'esposizione finanziaria di tutte le case di riposo non può sapere se i soldi che ha da parte basteranno, posto che tutte le strutture sono in sofferenza. A chiusura dei bilanci, ognuno avrà una voragine più o meno grande, fra i costi straordinari covid e le mancate entrate. Sicuramente la coperta sarà corta, ma ha assicurato che valuteranno il sistema per il rimborso dei mancati introiti». Secondo Marzona «da parte della Regione c'è stata molta disponibilità. Ma a questa disponibilità dovrà corrispondere la chiusura del cerchio. Oltre agli 8 milioni si parlava di 3 milioni, ma bisognerà vedere quali cifre usciranno dalle richieste delle strutture»,

