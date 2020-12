La Regione sosterrà le spese sostenute per le stanze degli abbracci nelle residenze per anziani. L'assessore Riccardo Riccardi ha comunicato che un emendamento approvato dalla giunta «consentirà la rendicontazione delle spese riconducibili a Covid per le case di riposo, spostando il termine dal 30 novembre al 31 dicembre. Il nuovo termine consentirà di coprire i costi di installazione delle stanze degli abbracci». Quindi le strutture che vorranno dotarsene a dicembre vedranno coperte dalla Regione le spese, ha detto. «Qualora - ha aggiunto Riccardi - ci fossero ulteriori necessità in futuro le affronteremo, perché condividiamo l'importanza della presenza di queste stanze per la serenità delle persone e dei loro familiari, sulla scorta di quanto definito dalla circolare del ministero». Il Pd Fvg prende atto «con soddisfazione che la Giunta Fedriga ha ascoltato iniziative e appelli lanciati da esponenti del Pd». I Cittadini, con Tiziano Centis, invece, hanno chiesto con un question time la presenza giornaliera costante di un medico nelle residenze per anziani. Riccardi ha concordato con Centis che sia «necessario un maggior presidio clinico, che adesso viene garantito attraverso le Usca», ma ha anche rilevato le molte difficoltà per passaggi «che non rientrano nell'autonomia della Regione», che tuttavia «si è fatta interprete di queste necessità con lo Stato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA