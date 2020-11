CASE DI RIPOSO

UDINE «Il Servizio sanitario sta operando con la massima attenzione per contrastare la diffusione dei contagi tra gli ospiti e gli operatori delle residenze per anziani. Nello specifico, tra il 1° ottobre e il 24 novembre le strutture nelle quali sono stati registrati casi di Covid sono 106 e in 39 di esse i contagi hanno riguardato più di dieci persone». A dirlo è stato ieri l'assessore Riccardo Riccardi in consiglio regionale. La diga, eretta per proteggere gli anelli più deboli della catena, è stata travolta. E il sistema che doveva essere blindato, nonché perfezionato dopo i comprensibili errori della prima ondata, è saltato appena il contagio giornaliero è schizzato a tre cifre. Non sono bastati i tamponi periodici al personale, né il nuovo regime iper-controllato delle visite parenti. Il virus è rientrato nelle case di riposo e Rsa di tutta la regione, piegando la resistenza del personale e mietendo altre vittime tra gli ospiti più anziani. E se durante la prima ondata le strutture interessate dal contagio si potevano contare sulle dita di due mani, oggi il nemico è riuscito a penetrare in modo più diffuso. Con effetti devastanti.

IL CONFRONTO

I dati sono quelli elaborati dalla Direzione Salute della Regione. Considerando solo gli ospiti anziani trovati positivi, nel corso della seconda ondata il contagio nelle case di riposo è raddoppiato. Tra febbraio e maggio, infatti, le strutture con più di dieci casi erano state 14, mentre allo stato attuale sono 29. Altre 37 case di riposo hanno al loro interno da uno a nove contagiati, mentre 66 residenze hanno fatto registrare un caso isolato. Nella prima ondata i positivi erano stati 1.224 (il picco a Trieste con 806 casi, seguivano Udine con 282, Pordenone con 130 e Gorizia con sei positivi); nella seconda sono già 1.848 così suddivisi: a Trieste 757, in provincia di Udine 615, nel Pordenonese 310 e nel Goriziano 166. Il dato grezzo sui contagi, quindi, parla di una diffusione addirittura triplicata. L'unica notizia confortante è data dalla letalità in percentuale sui casi positivi. Durante la prima ondata la mortalità nelle case di riposo era schizzata al 22 per cento, mentre oggi si ferma all'8,2 per cento. I decessi tra febbraio e maggio erano arrivati a quota 152; oggi sono 89.

IL PERSONALE

Il virus non compare dal nulla. Per fare irruzione nelle case di riposo ha bisogno di un vettore di trasporto. Le visite dei parenti, sempre più brevi e irregimentate da una rete di regole anti-contagio, sono il problema minore. Nella maggior parte dei casi la minaccia entra in modo silenzioso, portata da operatori sanitari asintomatici o pre-sintomatici. Il lavoro a stretto contatto con gli anziani e le condizioni particolari dei pazienti affetti da gravi patologie invalidanti, spesso fanno il resto. Perché il lavoro di un operatore sanitario in una residenza protetta in molti casi non può essere compatibile con il rispetto della distanza di sicurezza. E quando il contagio viene scoperto è troppo tardi. Così, anche la curva della diffusione del virus tra gli operatori delle case di riposo si è impennata tra la prima e la seconda ondata: in primavera la percentuale si fermava al 4,1 per cento con 291 positività, mentre ora è salita al 6,5 per cento con 458 operatori contagiati. In provincia di Pordenone, ad esempio, si è passati da 12 a 71 membri del personale positivi. A Udine addirittura da 78 a 206 casi.

LA MAPPA

In provincia di Pordenone durante la prima ondata c'era stato il caso isolato (ma drammatico, con 18 vittime) della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Ora si registrano contagi a Casa Serena (Pordenone), Cordenons, Cavasso, Aviano, San Quirino, Morsano, Sacile, Pasiano, Spilimbergo. Nell'Udinese a Tolmezzo, Palmanova, Moggio, Tarcento, Nimis, Pontebba, Osoppo, Tricesimo, San Giovanni al Natisone, Latisana, Pasian di Prato, Majano, Ampezzo, Udine (Casa Fraternità) e Santa Maria la Longa (casa per disabili).

